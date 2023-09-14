金鐘獎／才宣布當郭台銘副手 賴佩霞「人選」入圍女配

賴佩霞(左)、謝盈萱在「人選之人—造浪者」中有許多精采火花。（圖：公視提供）

第58屆電視金鐘獎入圍 名單公布，迷你劇集女配角獎，入圍的有丁寧、范瑞君、陳妤、蔡亘晏、賴佩霞。

資深藝人賴佩霞宣布成為總統候選人郭台銘 的副手，消息一出讓各界都十分震撼，直呼「人選之人」中的劇情成真！賴佩霞在「人選之人」劇中飾演總統候選人「林月真」，當時金馬影后謝盈萱正是她的幕僚，兩人有同框掃街拜票的戲份，如今現實成真讓觀眾都驚嘆不可思議。

宣布成為副手之後，網上也出現許多有關「人選之人」的討論，有網友在PPT指出「上半年人選之人被八卦鄉民嫌棄，覺得太正面，但是裡面的劇情發展，真的在今年一一發生了，有METOO後來就一堆METOO，後面就不提了，根本是神預言劇本。」當時「人選之人」中有深刻描繪女性遭受職場性騷擾 的場景，令許多女性觀眾深有同感。在播出後現實生活也出現黨工曝光性騷擾事件，接著延燒到整個演藝圈。接著賴佩霞又宣布擔任副手，種種巧合讓網友大讚「人選之人」有如實境秀、神預言劇本。