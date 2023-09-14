金鐘獎／才宣布當郭台銘副手 賴佩霞「人選」入圍女配
第58屆電視金鐘獎入圍名單公布，迷你劇集女配角獎，入圍的有丁寧、范瑞君、陳妤、蔡亘晏、賴佩霞。
資深藝人賴佩霞宣布成為總統候選人郭台銘的副手，消息一出讓各界都十分震撼，直呼「人選之人」中的劇情成真！賴佩霞在「人選之人」劇中飾演總統候選人「林月真」，當時金馬影后謝盈萱正是她的幕僚，兩人有同框掃街拜票的戲份，如今現實成真讓觀眾都驚嘆不可思議。
宣布成為副手之後，網上也出現許多有關「人選之人」的討論，有網友在PPT指出「上半年人選之人被八卦鄉民嫌棄，覺得太正面，但是裡面的劇情發展，真的在今年一一發生了，有METOO後來就一堆METOO，後面就不提了，根本是神預言劇本。」當時「人選之人」中有深刻描繪女性遭受職場性騷擾的場景，令許多女性觀眾深有同感。在播出後現實生活也出現黨工曝光性騷擾事件，接著延燒到整個演藝圈。接著賴佩霞又宣布擔任副手，種種巧合讓網友大讚「人選之人」有如實境秀、神預言劇本。
主要入圍名單如下：
■戲劇節目男主角獎
吳慷仁／模仿犯
李銘忠／台灣犯罪故事-生死困局
姚淳耀／模仿犯
蔡昌憲／牛車來去
薛仕凌／台灣犯罪故事-出軌
■戲劇節目男配角獎
庹宗華／模仿犯
陳博正／模仿犯
游安順／牛車來去
楊大正／我願意
鄒承恩／我願意
■戲劇節目女配角獎
王渝屏／第9節課
米可白【趙亦瑄】／牛車來去
吳奕蓉／我願意
邱偲琹／模仿犯
楊富江／客家尋味劇場-暗夜微光
■迷你影集（電視電影）女配角獎
丁寧／她和她的她
范瑞君／額外旅程
陳妤／台語有影--《阿波羅男孩》
蔡亘晏／人選之人-造浪者
賴佩霞／人選之人-造浪者
■綜藝節目主持人獎
吳宗憲、Sandy【吳姍儒】／小明星大跟班
吳宗憲、陳漢典、Lulu【黃路梓茵】／綜藝大熱門
沈玉琳、Melody／11點熱吵店
胡瓜【胡自雄】、吳怡霈、賴慧如／最強綜藝秀
曾寶儀、Lulu【黃路梓茵】／姐妹們的音樂萬萬歲
■益智及實境節目主持人獎
王仁甫、峮峮【吳函峮】、孫協志、許孟哲、蔡黃汝／飢餓遊戲
吳宗憲、KID【林柏昇】、謝坤達／綜藝玩很大
陶晶瑩、許富凱、郭書瑤、黃偉晉、曹祐寧／哈囉！毛小孩
曾國城／一字千金 筆武大匯
楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文／老少女奇遇記
■特別獎項
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