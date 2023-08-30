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台星帶藥品赴日遭機場海關扣留9小時 網轟「丟臉丟到國外」

噓！星聞／即時報導
Lulu（黃路梓茵）6月初前往日本北海道，卻遭機場海關扣留。 (取材自YouTube)
Lulu（黃路梓茵）6月初前往日本北海道，卻遭機場海關扣留。 (取材自YouTube)

台灣綜藝節目主持人Lulu（黃路梓茵）6月初帶著工作團隊前往日本北海道，不料一行人因為攜帶的藥品、保健食品、精油等物品被新千歲機場海關人員扣留，帶去小房間嚴格檢查行李還有搜身，一行人在機場待了9個小時才離開，因此特地製作影片提醒大家出國旅行要注意的事項，但有網友認為他們沒有常識，簡直丟臉到國外，而Lulu也親上火線回應。

網友質疑「你們難道是不知道減肥藥、中藥、聖木那些東西和一些藥品是不能隨便攜帶至國外的嗎？你們都幾歲的人了，連個基本常識都沒有啊！麻煩出國前先了解每個國家的規定，請不要丟臺灣人的臉好嗎？」Lulu則回應「我們最後平安歸來東西也物歸原主，就代表物品內容物沒有任何問題，且過去經驗中帶了一樣的東西都沒事，但這次比較不同，代表新千歲更嚴格，他們有疑慮我們也就配合，是深怕其他人遇到一樣的事情會害怕 ，才做成影片分享。」

還有網友酸「自己沒知識沒常識還怪人家？很委屈喔，為何帶藥品不知道要帶處方箋？丟臉丟到國外」，Lulu「我們只是把事件記錄下來沒有要怪任何人，為的只是提醒大家這些容易疏漏的小事情，第一次遇到任誰都會緊張，萬一家中有阿公阿嬤遇到那不是嚇死了。好意提醒卻換來你的丟臉謾罵，這樣恐怕不太好喔～ 希望你以後出入機場都平安順利！」

因為有不少網友留言批評Lulu出國沒有事先做好功課，簡直是丟台灣人的臉，因此Lulu再次留言強調「我們這支影片目的單純要提醒大家你們也有可能遇到一樣的事情，很多在國內合法正常的東西，在其他國家就是會有疑慮，但只要配合檢查就沒事，只是需要鎮定以及耐心等候。互相提醒、並非引戰」。

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