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江宏傑、福原愛離婚後為錢所困 面臨財務問題

記者李姿瑩／綜合報導
福原愛因為離婚官司，事業受到重挫。（取材自微博）
福原愛因為離婚官司，事業受到重挫。（取材自微博）

台灣前桌球選手江宏傑砸百萬投資的「乒乓吧」去年4月風光開幕，突透過社群宣布暫停營業，待內部股東協商後會再另行公告。公告中直接點出面臨財務問題，而江宏傑的前妻福原愛才剛被日媒披露豪奢生活即將終結，這對離婚後的「桌球CP」，竟不約而同為錢所困。

江宏傑過去和福原愛以桌球界的金童玉女之姿，挾台日民眾高度好感，聯手賺進大筆代言費。當時他們光參加大陸實境節目「幸福三重奏」就傳出有千萬酬勞進帳，福原愛個人代言費用也從千萬台幣直接翻倍，江宏傑則不停有商業活動上門，節目和廣告邀約也沒停過，夫妻倆合體吸金效益驚人。

但好景不常，跨國童話婚姻僅維持四年半，江宏傑和福原愛各自有豪宅房貸要繳，加上家事官司纏身，讓廣告廠商態度轉趨保守。江宏傑光是和福原愛打官司，就燒掉300萬台幣（約9.4萬美元），福原愛也不遑多讓，工作收入雪崩式下滑，豪宅房貸壓得她喘不過氣，讓她只能先把豪宅出租，自己另找住處。

江宏傑投資的桌球館傳出財務出問題暫停營運。（本報資料照片）
江宏傑投資的桌球館傳出財務出問題暫停營運。（本報資料照片）

江宏傑一直想開桌球館培育人才，但球館開張才一年多，就無預警暫停營業。館方公告：「本公司無限創造桌球館有限公司（ONWARD TT）因內部營運與財務問題，2023/8/28(一)起暫停營運，暫停期間內部股東協商後，再另行公告。如有任何相關問題請洽官網或是粉絲頁私訊。」

對於桌球館暫停營運，江宏傑方面低調回應：「球館目前暫時關閉，後續會員相關權益會盡快公告。」

而本來出入有勞斯萊斯代步的福原愛，被「女性自身」直言，她和名車、精品包為伍的日子「僅僅一年就面臨崩潰危機」。因為這台勞斯萊斯本來就不是福原愛的，是大陸贊助商總裁提供。如今她受到官司影響，電視通告銳減，豪宅也降價求租。

另外，福原愛的經紀公司竟已悄悄關閉三個月，而經紀公司原本是哥哥與母親開設，如今公司關了外界懷疑兄妹倆關係疏遠。

但和江宏傑不同的是，日本民眾對福原愛的反感度極高，甚至有律師拍影片批評這樁官司讓日本丟臉丟到國外。而江宏傑的社群上則盡是加油聲浪，粉絲都盼他能早日擺平官司，再次重新出發。

福原愛 江宏傑 日本

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