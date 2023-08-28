23歲甜美雷嘉汭藏「老靈魂」最愛鄭智化、騎重機

雷嘉汭（中）在「八尺門的辯護人」中演出印尼看護，被譽為「寶藏演員」。(圖：八大提供)

23歲女星雷嘉汭因演出「八尺門的辯護人」中的印尼 移工莉娜一角爆紅，外型甜美清新的她，私下最大的興趣是騎重機，日前她接受聯合報專訪，提到近期大紅的YouTube 動畫短片「山道猴子的一生」內容與「重機」有關，還頻被敲碗拍真人版，雷嘉汭相當興奮，直言：「如果找我，一定演啊！為什麼不演？」對於該片真人版躍躍欲試。

雷嘉汭在「八尺門的辯護人」中有場到清真寺做禮拜祈禱戲，光唸著經文，就讓導演唐福睿被她散發出的「神聖力量」所衝擊而感動到落淚，讚她是「寶藏演員」。

而雷嘉汭真實性格也很不同於同齡女生，喜歡的事物一動一靜相當極端，熱愛騎越野重機，感受崎嶇山路的顛簸，卻也愛製作蠟燭的居家自我療癒活動，還自認專長就是「睡覺」，「可以一睡20小時，中間都沒有醒來過喔。」