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王陽明傳婚變 發文「久等了」 要大家左滑看更多

娛樂新聞組／綜合報導
王陽明對婚變傳言首度發聲。（取材自Instagram）
王陽明對婚變傳言首度發聲。（取材自Instagram）

台灣藝人王陽明與蔡詩芸傳出婚變，網友發現向來甜蜜長放閃的兩人，近幾個月卻未見社群互動、同框照，猜測感情生變？而王陽明在IG首度發聲，曝光行蹤，目前正在潛水拍攝影片，「往左滑看更多幹片，好啦我知道你們都在等。」

王陽明在影片中裸上身入鏡，「你們猜猜我這次在哪裡潛水拍沉船？」不少網友發現應該是在東北角的萬安艦，目前正在拍攝新作品，「我知道大家等很久啦，終於等到啦」，如果有人答對，他會送其中3名網友新衣服。

王陽明還表示，另有影片忘了放在發文裡面，是當他沉入水中時，連帶雙手比中指的遺珠畫面；還爆粗口：「X，忘了把這個影片放在發文裡面，只好PO到Instagram限時動態了」。

據媒體報導，王陽明夫婦因女兒教養及價值觀有落差，兩人已分居長達2年，目前正處談離婚階段；兩人上一次公開合體是3月底出席世界夫人中華台北賽區總決賽，加上此前被拍到用餐後各自返家，因此婚變傳聞甚囂塵上。

王陽明此前就表示坦承為女兒教育問題起過爭執，而且夫妻相處時間越來越少，不過，從雙方Instagram自介仍保留Husband及Wife，打破外界謠言。

王陽明、蔡詩芸傳婚變。（取材自Instagram）
王陽明、蔡詩芸傳婚變。（取材自Instagram）

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