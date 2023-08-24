胡瓜1個月甩肉7公斤 64歲還能輕鬆倒立

64歲的胡瓜做高難度的倒立，完全不費吹灰之力。（取材自臉書）

64歲的胡瓜，這個月突然瘦了7公斤，甚至還能倒立做伸展運動，耳順之年筋骨能如此軟Q令人震驚。他透露，為了健康看了4年營養師，期間想瘦1公斤都困難，「但我用阿甘精神不放棄，努力調體質排除雜質，這個月才突然出現明顯差距」。

胡瓜出道40年，不間斷的工作壓力讓肌肉 持續緊繃，過去每周上兩次健身 房、做高強度重訓、激烈跑步，都無法減掉體重，後來找了營養師，才知道吃太鹹身體裡的水排不出去，頑固強硬的肉也消不掉，專家要他改善飲食，甚至反其道而行停掉強度運動，他努力遵照醫囑，「前3年我都沒瘦，對外也不敢說。每周固定做瑜伽、拉筋，一層層把我過去繃緊的各個部位拉開」。

他最重曾經突破90公斤，調整的前3年，外型變化不大，但基礎代謝率提高，「我錄影時會一直流汗，出外景每次都得換3套衣服，在攝影棚吹冷氣襯衫也會溼透，因為代謝變快了。以前會吃健康食品例如B群，營養師要我全部停掉，缺什麼就從食物裡找，每天榨蔬果汁像芹菜裡有纖維，一天可以排兩次便，當我繃緊的肉開始鬆下來，身體也明顯變化，光是這個月，我瘦了7公斤，降到78，等瘦到10公斤後，才可以開始重訓運動」。