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胡瓜1個月甩肉7公斤 64歲還能輕鬆倒立

記者葉君遠／綜合報導
64歲的胡瓜做高難度的倒立，完全不費吹灰之力。（取材自臉書）
64歲的胡瓜做高難度的倒立，完全不費吹灰之力。（取材自臉書）

64歲的胡瓜，這個月突然瘦了7公斤，甚至還能倒立做伸展運動，耳順之年筋骨能如此軟Q令人震驚。他透露，為了健康看了4年營養師，期間想瘦1公斤都困難，「但我用阿甘精神不放棄，努力調體質排除雜質，這個月才突然出現明顯差距」。

胡瓜出道40年，不間斷的工作壓力讓肌肉持續緊繃，過去每周上兩次健身房、做高強度重訓、激烈跑步，都無法減掉體重，後來找了營養師，才知道吃太鹹身體裡的水排不出去，頑固強硬的肉也消不掉，專家要他改善飲食，甚至反其道而行停掉強度運動，他努力遵照醫囑，「前3年我都沒瘦，對外也不敢說。每周固定做瑜伽、拉筋，一層層把我過去繃緊的各個部位拉開」。

他最重曾經突破90公斤，調整的前3年，外型變化不大，但基礎代謝率提高，「我錄影時會一直流汗，出外景每次都得換3套衣服，在攝影棚吹冷氣襯衫也會溼透，因為代謝變快了。以前會吃健康食品例如B群，營養師要我全部停掉，缺什麼就從食物裡找，每天榨蔬果汁像芹菜裡有纖維，一天可以排兩次便，當我繃緊的肉開始鬆下來，身體也明顯變化，光是這個月，我瘦了7公斤，降到78，等瘦到10公斤後，才可以開始重訓運動」。

胡瓜這些年愈來愈養生，讓他在民視「綜藝大集合」裡就算親自上陣挑戰，64歲的體力也沒問題，他也不再外食大魚大肉吃重鹹，慢慢的，口味跟著改變，「我每天喝4000CC的水，身體裡的雜質都排出去了，現在不僅吃的不多，食物的味道也跟以前感受完全不同，就算站久了，也不會腰痠背痛」，他努力保持最佳狀態，是想為觀眾服務更久的時間，「健康的路很長遠，我會努力持續下去」。

胡瓜這個月瘦了7公斤，整個人年輕不少。（圖：胡瓜提供）
胡瓜這個月瘦了7公斤，整個人年輕不少。（圖：胡瓜提供）

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