登上陸綜 林志穎首談車禍：險半身不遂

林志穎車禍後第一次參加綜藝，引起關注。（取材自微博）

台灣男星林志穎 去年7月發生特斯拉 自撞車禍，當時住進加護病房，經過1年多的休養，他最近康復參加大陸綜藝「披荊斬棘的哥哥」第3季演出，和藍正龍、鄭嘉穎、唐宇哲等人同台，節目組日前播出他受訪畫面，他首度談及當時的意外，不但痛到無法形容，差一點半身不遂。

林志穎透露，當時在加護病房急救時，幾乎每小時都要被叫起來，因為醫護人員擔心他「意識不清楚、有任何狀況」，他也表示那時候身上的疼簡直無法形容，痛到要吃止痛藥也無法停止，甚至一不小心就會半身不遂，還因此暴瘦10公斤。

林志穎表示他能康復最想公開感謝搶救他的人，他說：「真的很謝謝你們救了我，讓我可以重新站在這個舞台上，讓我能夠勇敢的、再次的面對大家。」林志穎先前曾表示家人曾反對他參加節目，就是擔心他的身體無法負荷，因為他還在復健，但他說：「或許下次就看不到我站在這舞台上，但至少我努力過。」

他也在節目中領軍「偶像劇小生」組，與藍正龍、唐禹哲壓軸登場，「披荊斬棘的哥哥3」這次網羅了很多台灣的男星，還包括王耀慶、許紹洋等人，而這些男星一出場就是回憶殺。林志穎就在節目中演唱他出道的代表作「十七歲那年的雨季」，讓粉絲沉浸在回憶中。