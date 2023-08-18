友人爆江宏傑惡行「福原愛婚內曾想輕生」 網挖舊片打臉

福原愛曾在節目中公開感謝江宏傑開導，「救了我好幾次」。 (截自youtube)

福原愛 婚變，前夫江宏傑 早前開記者會控訴她斷聯、未遵守日本 法院判決。據日媒《NEWS POST SEVEN》報導，有位自稱是福原愛友人出面爆料，控訴江宏傑「道德騷擾」導致福原愛想不開。對此，有網友挖出昔日福原愛參加錄影的畫面，當時福原愛稱江宏傑救過她很多次，與友人說法不同。

據日媒《NEWS POST SEVEN》報導，一位自稱是福原愛友人的人爆料，控訴江宏傑在婚內多次對福原愛「道德騷擾」，福原愛獨自隱忍壓力「每天晚上都一個人哭。」。報導中友人更提及「我們多次建議離婚，但愛醬說：『我會再次努力。』」還稱福原愛曾有想不開的念頭，更表示福原愛不願履行判決是因為不信任江宏傑。

對此，有網友挖出昔日福原愛上節目《我是救星》中的訪問片段，當時福原愛受訪時表示，因來臺灣還不熟悉環境沒什麼朋友，懷孕時甚至有憂鬱傾向，她也向主持人陳雅琳坦白，自己曾有過多次想不開的時候，除了哭還會莫名其妙地跟江宏傑生氣，「幸虧有小傑跳出來，跟我講道理，救了我好幾次，把我的心裡面，已經黏在旁邊很髒的東西，幫我挖出來。」

（影片請從43:43開始觀看）

此外，福原愛還在節目中表示，因為桌球而認識了江宏傑，坦言相當珍視這樣的緣分，「我真的非常非常感謝我周邊的人，如果是可以遇到大家的話，再痛苦我都會選擇這條路」。