我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人留學生搭Uber受重傷 舊金山華埠社區愛心捐款1萬7千元

大學招生廢平權 孟昭文：亞裔淪棋子、替罪羊

友人爆江宏傑惡行「福原愛婚內曾想輕生」 網挖舊片打臉

噓！星聞／即時報導
福原愛曾在節目中公開感謝江宏傑開導，「救了我好幾次」。 (截自youtube)
福原愛曾在節目中公開感謝江宏傑開導，「救了我好幾次」。 (截自youtube)

福原愛婚變，前夫江宏傑早前開記者會控訴她斷聯、未遵守日本法院判決。據日媒《NEWS POST SEVEN》報導，有位自稱是福原愛友人出面爆料，控訴江宏傑「道德騷擾」導致福原愛想不開。對此，有網友挖出昔日福原愛參加錄影的畫面，當時福原愛稱江宏傑救過她很多次，與友人說法不同。

據日媒《NEWS POST SEVEN》報導，一位自稱是福原愛友人的人爆料，控訴江宏傑在婚內多次對福原愛「道德騷擾」，福原愛獨自隱忍壓力「每天晚上都一個人哭。」。報導中友人更提及「我們多次建議離婚，但愛醬說：『我會再次努力。』」還稱福原愛曾有想不開的念頭，更表示福原愛不願履行判決是因為不信任江宏傑。

對此，有網友挖出昔日福原愛上節目《我是救星》中的訪問片段，當時福原愛受訪時表示，因來臺灣還不熟悉環境沒什麼朋友，懷孕時甚至有憂鬱傾向，她也向主持人陳雅琳坦白，自己曾有過多次想不開的時候，除了哭還會莫名其妙地跟江宏傑生氣，「幸虧有小傑跳出來，跟我講道理，救了我好幾次，把我的心裡面，已經黏在旁邊很髒的東西，幫我挖出來。」

（影片請從43:43開始觀看）

此外，福原愛還在節目中表示，因為桌球而認識了江宏傑，坦言相當珍視這樣的緣分，「我真的非常非常感謝我周邊的人，如果是可以遇到大家的話，再痛苦我都會選擇這條路」。

江宏傑(左)、福原愛。(取材自微博)
江宏傑(左)、福原愛。(取材自微博)

福原愛 江宏傑 日本

上一則

林心如、霍建華女兒被譏「質量下降」 網友一面倒嗆聲

下一則

李玟再爆受辱…吃一口香蕉遭痛斥 跌倒梁靜茹去扶被拉走

延伸閱讀

先別急著離婚？研究：離婚糖尿病患者截肢風險 比已婚者高67%

先別急著離婚？研究：離婚糖尿病患者截肢風險 比已婚者高67%
福原愛現蹤新加坡 泳池戲水辣照曝光爽爽過

福原愛現蹤新加坡 泳池戲水辣照曝光爽爽過
福原愛可能被捕？江宏傑方放話要「動用警力」

福原愛可能被捕？江宏傑方放話要「動用警力」
福原愛慘了…江宏傑先發制人 法院判她「強制執行」

福原愛慘了…江宏傑先發制人 法院判她「強制執行」

熱門新聞

李玟(左)生前痛訴遭Bruce嫌「難伺候」。 (本報系資料照)

李玟丈夫爆外遇3年 洋妞小三正面辣照流出

2023-08-13 16:42
Betty杯緹的嗓音被網友稱讚。圖／時大音樂提供

被BTS柾國稱讚的台灣女生是誰？身分起底太狂了

2023-08-16 16:11
梁朝偉、程瀟。(取材自Instagram@tonyleung_official、微博@程瀟)

港媒爆梁朝偉疑偷吃25歲女團前成員 日本置產還有私生子

2023-08-11 22:05
影帝梁朝偉（左）與劉嘉玲是演藝圈銀色夫妻。（取材自微博）

劉嘉玲發文洩生活狀態 面對「梁朝偉私生子」傳聞回應引關注

2023-08-12 20:06
官方近日公布了一張「封神第二部」概念設計圖。(取材自微博)

「封神第一部」票房破20億 網友喊話導演：續集快開工

2023-08-14 07:00
李玟疑似被「中國好聲音」節目組欺負。(圖／摘自微博)

李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 跌坐台上真相曝光

2023-08-17 10:18

超人氣

更多 >
經8大道匯款公司寄錢回家 布魯克林華女護照被註銷

經8大道匯款公司寄錢回家 布魯克林華女護照被註銷
颶風若登陸加州84年首見 1939年艾爾科多納索來襲45死

颶風若登陸加州84年首見 1939年艾爾科多納索來襲45死
8種免費服務 讓你退休生活省錢又精彩

8種免費服務 讓你退休生活省錢又精彩
急墜750呎 身體斷兩半…男子曼哈頓酒店頂樓跳下身亡

急墜750呎 身體斷兩半…男子曼哈頓酒店頂樓跳下身亡
「不可能任務」北美失利 阿湯改變心意 再回去變影集？

「不可能任務」北美失利 阿湯改變心意 再回去變影集？