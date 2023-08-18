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離婚變口水戰 黃嘉千哽咽：能說時會說…

記者陳慧貞／綜合報導
黃嘉千為舞台劇現身受訪。（記者李政龍／攝影）
黃嘉千為舞台劇現身受訪。（記者李政龍／攝影）

台灣藝人黃嘉千和夏克立去年7月爆發婚變後，16年異國婚玩完，雙方對簿公堂離婚官司纏訟一年多，近日女方友人爆料男方名下有「三房產」，夏克立則不爽挨罵，氣憤開直播指被黃嘉千安插經紀人，過著向老婆「領薪水」的日子，兩邊口水大戰打得難分難解，17日黃嘉千出席主演舞台劇「京戲啟示錄」總彩排，瞬間有感而發，一開口就眼眶泛淚，直言：「謝謝大家關心，當我可以說的時候，我一定會說出來。」

舞台劇「京戲啟示錄」中，黃嘉千扮演「三媽」，也是第一次和王月在舞台上演出，其中兩人還有針鋒相對的對手戲，黃嘉千因離婚官司備受關注，受訪時，她僅在談及恩師李國修時眼眶泛淚，聲稱：「因為演過，一種熟悉感又回來，也會一直在台上尋找國修老師的影子，有種當時的感動，對我來說就是很有意義的事。」過程數度哽咽。

劇中一句台詞「我要去加拿大了」，正好切中自爆出婚變後，一直在加拿大的夏克立，被問「加拿大」敏感字眼，黃嘉千一時語塞，王月立刻跳出來救火：「『加拿大』是原本劇本就有的，是國修老師的預言嗎？」

黃嘉千、夏克立離婚官司纏訟一年半，雙方你來我往，各自的友人紛紛看不下去跳出來爆料，女方友人說夏克立有房產還喊窮，郎祖筠也對媒體說：「我早就知道了，我什麼都不會說，我什麼都知道，我全部、一切都知道」，此番話語令夏克立惱火，開直播大罵郎祖筠：「夠了沒！」而郎祖筠17日原本將出席自家春河劇團「叫我林彩香」記者會，但因臨時氣喘發作缺席，對於離婚官司波及友人，黃嘉千明顯不願多說，僅稱：「我很謝謝大家關心，現在都還在司法中，可以說的時候，我一定會說出來。」

黃嘉千 加拿大 舞台劇

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