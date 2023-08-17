主持金鐘紅毯 巴鈺聽到雙現場 受驚嚇「當機」十幾秒

巴鈺(左)和黃豪平擔綱金鐘獎節目類頒獎典禮紅毯主持人。（圖：三立提供）

第58屆金鐘獎以「碰撞．希望」為主題，典禮分三場於國父紀念館舉行，10月14日為「廣播金鐘頒獎典禮」，20日「節目類頒獎典禮」，21日則是「戲劇類頒獎典禮」。負責典禮製播的三立公布星光大道 的主持陣容，「節目類頒獎典禮」由黃豪平與巴鈺負責，「戲劇類頒獎典禮」則是蔡昌憲與楊小黎。

而今年的星光大道，也將首度採「雙現場」區分「趴踢區」與「禮車區」方式進行，黃豪平及巴鈺第一反應就是「開玩笑嗎？壓力超大吧！」。

而巴鈺從去年的後台得獎感言區主持人，一躍成為星光主持人之一，笑說剛得知時自己當機了10幾秒，但想到搭檔是「紅毯前輩」黃豪平，覺得在他身邊一定穩，「沒想到接下工作後，才知道分兩個現場。」黃豪平則回說：「我永遠都不會忘記在第一次開會時，巴鈺聽到『我們全程都不會碰頭喔』，她雙眼震驚無神的模樣。」