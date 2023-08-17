我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／天氣酷熱 皮膚科醫生：應這樣選防曬霜

李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 音檔曝光

主持金鐘紅毯 巴鈺聽到雙現場 受驚嚇「當機」十幾秒

記者林怡秀／綜合報導
巴鈺(左)和黃豪平擔綱金鐘獎節目類頒獎典禮紅毯主持人。（圖：三立提供）
巴鈺(左)和黃豪平擔綱金鐘獎節目類頒獎典禮紅毯主持人。（圖：三立提供）

第58屆金鐘獎以「碰撞．希望」為主題，典禮分三場於國父紀念館舉行，10月14日為「廣播金鐘頒獎典禮」，20日「節目類頒獎典禮」，21日則是「戲劇類頒獎典禮」。負責典禮製播的三立公布星光大道的主持陣容，「節目類頒獎典禮」由黃豪平與巴鈺負責，「戲劇類頒獎典禮」則是蔡昌憲與楊小黎。

而今年的星光大道，也將首度採「雙現場」區分「趴踢區」與「禮車區」方式進行，黃豪平及巴鈺第一反應就是「開玩笑嗎？壓力超大吧！」。

而巴鈺從去年的後台得獎感言區主持人，一躍成為星光主持人之一，笑說剛得知時自己當機了10幾秒，但想到搭檔是「紅毯前輩」黃豪平，覺得在他身邊一定穩，「沒想到接下工作後，才知道分兩個現場。」黃豪平則回說：「我永遠都不會忘記在第一次開會時，巴鈺聽到『我們全程都不會碰頭喔』，她雙眼震驚無神的模樣。」

蔡昌憲與楊小黎擔任「戲劇類頒獎典禮」紅毯主持人，因為這是蔡昌憲第一次，對他來說任務壓力很大，笑稱有「紅毯學姐」楊小黎可以依靠，所以對於雙現場的任務沒有太多擔心。楊小黎覺得原本訪問都在同一區，主持人可以互相拋接球，但這次要在紅毯的兩端，光想到要跑來跑去的樣子就覺得非常刺激。

楊小黎(左)和蔡昌憲負責掌控金鐘獎戲劇類頒獎典禮紅毯氛圍。（圖：三立提供）
楊小黎(左)和蔡昌憲負責掌控金鐘獎戲劇類頒獎典禮紅毯氛圍。（圖：三立提供）

星光大道

上一則

賣上海豪宅返台養老 62歲方芳芳凍齡美貌曝光

下一則

佟麗婭新片首映炒足話題 找來前夫陳思誠、吳亦凡2位前任

延伸閱讀

于美人投入選戰 2節目改版換人

于美人投入選戰 2節目改版換人
破釜沉舟選立委 于美人11月全面退出演藝圈

破釜沉舟選立委 于美人11月全面退出演藝圈
白玉蘭獎紅毯／秦嵐胸前開到肚 金晨宮廷服古典

白玉蘭獎紅毯／秦嵐胸前開到肚 金晨宮廷服古典
沒紅毯…美媒：布林肯訪華 中方接機寒酸

沒紅毯…美媒：布林肯訪華 中方接機寒酸

熱門新聞

李玟(左)生前痛訴遭Bruce嫌「難伺候」。 (本報系資料照)

李玟丈夫爆外遇3年 洋妞小三正面辣照流出

2023-08-13 16:42
梁朝偉、程瀟。(取材自Instagram@tonyleung_official、微博@程瀟)

港媒爆梁朝偉疑偷吃25歲女團前成員 日本置產還有私生子

2023-08-11 22:05
Betty杯緹的嗓音被網友稱讚。圖／時大音樂提供

被BTS柾國稱讚的台灣女生是誰？身分起底太狂了

2023-08-16 16:11
影帝梁朝偉（左）與劉嘉玲是演藝圈銀色夫妻。（取材自微博）

劉嘉玲發文洩生活狀態 面對「梁朝偉私生子」傳聞回應引關注

2023-08-12 20:06
14歲的知名華裔混血「炫富網紅」透過媒體TMZ發聲，確認她「還活著」。(取自Instagram@Lil Tay)

華裔「炫富網紅」沒死…沉默一天後發聲：我帳號被駭了啦

2023-08-10 14:39
官方近日公布了一張「封神第二部」概念設計圖。(取材自微博)

「封神第一部」票房破20億 網友喊話導演：續集快開工

2023-08-14 07:00

超人氣

更多 >
3星座最容易發財：他是「隱形的富豪」天生就是老闆命

3星座最容易發財：他是「隱形的富豪」天生就是老闆命
被BTS柾國稱讚的台灣女生是誰？身分起底太狂了

被BTS柾國稱讚的台灣女生是誰？身分起底太狂了
洛縣休班警被芳塔那市警擊斃 原因是...

洛縣休班警被芳塔那市警擊斃 原因是...
失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物

失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物
正宮發的文？台面板大廠群創已婚處長自爆「偷吃3人妻」

正宮發的文？台面板大廠群創已婚處長自爆「偷吃3人妻」