主持金鐘紅毯 巴鈺聽到雙現場 受驚嚇「當機」十幾秒
第58屆金鐘獎以「碰撞．希望」為主題，典禮分三場於國父紀念館舉行，10月14日為「廣播金鐘頒獎典禮」，20日「節目類頒獎典禮」，21日則是「戲劇類頒獎典禮」。負責典禮製播的三立公布星光大道的主持陣容，「節目類頒獎典禮」由黃豪平與巴鈺負責，「戲劇類頒獎典禮」則是蔡昌憲與楊小黎。
而今年的星光大道，也將首度採「雙現場」區分「趴踢區」與「禮車區」方式進行，黃豪平及巴鈺第一反應就是「開玩笑嗎？壓力超大吧！」。
而巴鈺從去年的後台得獎感言區主持人，一躍成為星光主持人之一，笑說剛得知時自己當機了10幾秒，但想到搭檔是「紅毯前輩」黃豪平，覺得在他身邊一定穩，「沒想到接下工作後，才知道分兩個現場。」黃豪平則回說：「我永遠都不會忘記在第一次開會時，巴鈺聽到『我們全程都不會碰頭喔』，她雙眼震驚無神的模樣。」
蔡昌憲與楊小黎擔任「戲劇類頒獎典禮」紅毯主持人，因為這是蔡昌憲第一次，對他來說任務壓力很大，笑稱有「紅毯學姐」楊小黎可以依靠，所以對於雙現場的任務沒有太多擔心。楊小黎覺得原本訪問都在同一區，主持人可以互相拋接球，但這次要在紅毯的兩端，光想到要跑來跑去的樣子就覺得非常刺激。
上一則
賣上海豪宅返台養老 62歲方芳芳凍齡美貌曝光
下一則
FB留言