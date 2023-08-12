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蔡淑臻「女外科」賣進日韓 她吐露險被換角心情

記者楊起鳳／綜合報導
蔡淑臻說，小劉醫生的角色是她參考原型後捏出來的人物。（圖：伊林提供）
蔡淑臻說，小劉醫生的角色是她參考原型後捏出來的人物。（圖：伊林提供）

名模蔡淑臻製作、主演的夯劇「村裡來了個暴走女外科」版權成功賣進日、韓市場，她受訪時透露「女外科2」明年開拍，會有新角色加入也會有人消失。她也自爆第一季她演的女主角差點慘遭換角。

蔡淑臻說，「女外科」從開發到籌備開拍整整5年時間，資方中途有卡司迷思，加上製作公司是新公司，覺得「當偶像劇拍就好，不用認真」，曾一度想換女主角，讓她信心大受打擊，加上身體因素面臨低潮，但蔡淑臻一路參與「女外科」劇本開發，在南部開劇本會幾乎成了小劉醫生化身，每天和一群醫生作田調，她笑說：「我都覺得自己是醫療人員了！」最後導演跟製作人選擇力挺，保住女主角。但她的好演技也有目共睹，已是整部戲的靈魂人物。

「女外科」成功外銷日本，她透露導演有寫信給演出「派遣女醫Doctor-X」的米倉涼子，信中充滿滿滿的敬語，希望對方有機會可以看一下。其實主因是想讓米倉涼子客串，和蔡淑臻兩位女外科同台，這個計畫也有可能在第二季中實現，不過目前石沉大海，尚未有回音。

外界矚目的第二季內容，蔡淑臻提前洩露，第二季主軸會希望深入醫療人員的內心世界，目前劇本出到第六集，沒法保留原班人馬，預告有人會消失，朱軒洋是否會留下？她笑：「畢竟是金馬最佳男配角，朱朱太強大了 」也宣告小劉醫生會有三角戀。

蔡淑臻說，希望今年金鐘獎能拿下各獎項。（圖：伊林提供）
蔡淑臻說，希望今年金鐘獎能拿下各獎項。（圖：伊林提供）

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