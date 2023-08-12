蔡淑臻「女外科」賣進日韓 她吐露險被換角心情

蔡淑臻說，小劉醫生的角色是她參考原型後捏出來的人物。（圖：伊林提供）

名模蔡淑臻製作、主演的夯劇「村裡來了個暴走女外科」版權成功賣進日、韓市場，她受訪時透露「女外科2」明年開拍，會有新角色加入也會有人消失。她也自爆第一季她演的女主角差點慘遭換角。

蔡淑臻說，「女外科」從開發到籌備開拍整整5年時間，資方中途有卡司迷思，加上製作公司是新公司，覺得「當偶像劇拍就好，不用認真」，曾一度想換女主角，讓她信心大受打擊，加上身體因素面臨低潮，但蔡淑臻一路參與「女外科」劇本開發，在南部開劇本會幾乎成了小劉醫生化身，每天和一群醫生作田調，她笑說：「我都覺得自己是醫療人員了！」最後導演跟製作人選擇力挺，保住女主角。但她的好演技也有目共睹，已是整部戲的靈魂人物。

「女外科」成功外銷日本 ，她透露導演有寫信給演出「派遣女醫Doctor-X」的米倉涼子，信中充滿滿滿的敬語，希望對方有機會可以看一下。其實主因是想讓米倉涼子客串，和蔡淑臻兩位女外科同台，這個計畫也有可能在第二季中實現，不過目前石沉大海，尚未有回音。