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被罵腥夫遭指害死李玟 老公Bruce計畫「申請調查Coco死因」

記者黃保慧／即時報導
李玟(左)傳出生前和Bruce的婚姻觸礁。（本報資料照片）
李玟(左)傳出生前和Bruce的婚姻觸礁。（本報資料照片）

天后李玟1日出殯時，Bruce（樂裕民）淪為千夫所指的腥夫，遭到粉絲痛罵，雖然他已向港媒表示李玟的死與他無關，但仍難逃粉絲責罵，據「華盛頓郵報」報導，他計畫申請調查死因以闢謠。

李玟生前跟老公Bruce的婚姻疑似觸礁，導致Bruce成為粉絲心中的大罪人，火化當天還被圍剿痛罵「你殺了我們CoCo」，日前傳出他向香港媒體「南華早報」表示「I have 100 percent nothing to do with her death.（我與她的死百分之百無關）」，鄭重否認網路謠言。

當時的他雖然不懂粉絲攻擊的意思，只說感覺到並非善意，但他也坦承「We have a 20-year relationship. No relationship is 100 percent perfect.（我們有20年的關係，沒有一種關係是百分之百完美的。）」顯見兩人相處的確出了一點問題。

面對自己的清白，一位知情人士稱，Bruce想要找出並公開李玟的死亡原因，此舉的目的是為了洗清他的名聲，避免謠言稱他對李玟決定結束自己的生命負有責任。李玟的二姐告訴「華盛頓郵報」，家人正在等待李玟的完整屍檢報告。

李玟 華盛頓郵報 香港

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