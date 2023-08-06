陳鎮川失言封殺令解除？張惠妹登陸開唱

時隔多年，阿妹終於再度登陸表演。(取材自微博)

台灣天后張惠妹近日展開「aMEI ASMR世界巡迴演唱會」，腳步來到北京 。她抵達北京機場時，粉絲大叫「六年沒有見過你，超想你的」，阿妹隨即點頭回應。過去因為經紀人陳鎮川一席言論傳出被封殺的阿妹，在中國娛樂圈開「綠燈」後，重新回到舞台表演。

香港 01報導，前年因為經紀人陳鎮川的「雙面人」言論，傳出觸及中國「紅線」，令阿妹被封殺。一度連累到原本王心凌、鄭秀妍與譚維維在綜藝節目「乘風破浪」成團夜演繹她的歌曲「三天三夜」，最終也被剪掉。

日前有網民在「小紅書 」分享阿妹抵達北京機場的影片，影片中阿妹親民的親民的向粉絲問好兼一一握手互動，一邊走路一邊接過粉絲精心準備的禮物，期間有粉絲大叫「六年沒有見過你，超想你的」，阿妹隨即點頭回應粉絲：「很久沒有見！」

聯合報報導，金曲歌王HUSH與金曲作詞人葛大為日前在電台節目中，探討隱藏在歌曲裡的情慾與愛情元素。

葛大為提到天后張惠妹的「戒斷」，是他看過華語音樂史上最色的歌詞，該曲作詞人是金曲歌王「蛋堡」杜振熙寫的，歌詞寫道「想大力吸你的香味 把你打進你的我 原來一沾了你之後 我要 經歷那麼多」。雖然很色，卻非常有動態的美感，加上阿妹的聲線，讓這首歌色香味俱全。