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77歲成「雲端師父」 衛子雲掀練功潮

記者楊起鳳╱綜合報導
77歲衛子雲演出「小李飛刀」成名，現在是雲端師父。（圖：衛子雲有氧氣功提供）
77歲衛子雲演出「小李飛刀」成名，現在是雲端師父。（圖：衛子雲有氧氣功提供）

演出武俠劇「小李飛刀」成名的台灣資深藝人衛子雲，今年77歲仍寶刀未老，他在各大社群平台上分享簡單實用的氣功功法，竟掀起了一股練功熱潮，吸引眾多網友紛紛加入他的行列。 

年近80的衛子雲，因為長年練功，有著凍齡外貌，吸引不少年輕人跟他學習武術。他近期開始經營自媒體，以「雲端師父」之名積極透過臉書、Instagram、YouTube、抖音和小紅書等社交媒體平台，用有趣的短影音向大家分享練功訣竅。他將自己豐富的武術經驗透過網路與年輕世代分享，讓他們在快節奏的生活中找到一種能讓身心和諧的方式。他的許多影片都獲得了廣大網友喜愛，其中有多支影片播放次數都突破10萬人次。 

77歲衛子雲靠練功保持體態和凍齡。（圖：衛子雲有氧氣功提供）
77歲衛子雲靠練功保持體態和凍齡。（圖：衛子雲有氧氣功提供）

對於衛子雲的教學短片，網友們紛紛表示受益匪淺，重新點燃了公眾對武術的興趣。他的影片讓人看到了武術不僅可以強身健體，還能成為現代社會中找到靜心的方式。無論年齡多寡，每個人都有可能通過努力和熱愛，持續發光發熱。 

衛子雲現今不僅是一位武術家，也是一位教育者，為武術注入了新的活力和價值。不論是一位武術愛好者，或者是一位對健康和活力有追求的人，都可以從中獲得靈感。

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