Selina懷孕水腫成「蓮藕腿」男友最常「冷靜」說三遍

任家萱Selina懷孕後為雜誌拍攝封面透露小徐是她的神隊友。（圖：媽媽寶寶提供）

台灣女星任家萱Selina懷孕7個月後首次拍雜誌封面，分享她懷孕的心情：「有焦慮不安，也有溫柔理解」。感謝另一半小徐是她的神隊友。

Selina歷經女子天團時期的輝煌、火吻、失聲，再站起來，甚至還跑了幾場馬拉松 ，如今的她，正是迎接母親身分最好的狀態。她談起動念當母親的時刻：「我遇到小徐(男友)，有一種很踏實的感覺。我開始想著：我有沒有當媽媽的可能？與他相處的時候，我能夠很真實地想像跟他組成家庭的樣貌，他應該會是很可靠的另一半。」

任家萱Selina懷孕後接受雜誌拍攝封面透露小徐是她的神隊友。（圖：媽媽寶寶提供）

懷孕到孕後期，Selina也坦言自己沒有舒服過，「荷爾蒙讓我身體產生蠻多變化，各種腸胃不適、脹氣……好像從沒有停過！人家說過了前三個月就會進入穩定期，但我就是一直處於不舒服的狀態，像我懷孕之後，就像有了狗鼻子，嗅覺和味覺變得很敏銳。」她也吐露自己的手指指尖甚至莫名其妙地長出汗皰疹，也因為要做妊娠糖尿檢測 緊張失眠 ，而第一次起了蕁麻疹。

她說因為曾經燒燙傷的關係，身體的代謝比一般孕婦更不好，孕程中期就因水腫成蓮藕腿了。但堅強的她與這些孕期不適和平共處著。她誇獎謝謝另一半撫平焦慮，「小徐目前為止，真的是很可靠的神隊友。他總有一種神奇的魔力，輕輕地熨平了孕婦的情緒與焦慮。成為母親有許多責任感和隨之而來的壓力，也會變得比較焦慮，我非常感謝他，他不會讓我自溺在自責的情緒裡。」

Selina笑說，小徐最常講的就是：「Calm Calm Calm」，脾氣正上來的時候，她也會說：「Calm你的頭啦！但我知道，其實那時我真的需要深呼吸，不要讓自己的情緒往那地方鑽牛角尖。」