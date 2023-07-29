志玲姐姐小腹隆起 難道是…網友忍不住恭喜

林志玲為產品代言新照赫見小腹隆起。（取材自Instagram）

48歲的林志玲 和AKIRA結婚4年，育有 1子，婚後慢慢消失在螢光幕前，近日在IG宣傳最新代言品，只見小腹明顯突出，腰身變粗，更有網友直言「哇 這是第二胎嗎」、「志玲姐姐懷孕了嗎？」不過也有網友緩頰說「姐姐說她辦不到 所以不可能有第二胎啦！這一定是第一胎孕婦照」。

台灣「第一名模」林志玲與AKIRA結婚後重心都放在家庭，但她也承諾還是會做公益。她近日在社群分享代言產品，手拿產品對著鏡頭露出甜美微笑，貼心地呼籲，「珍惜你所在乎的，陪伴你所愛的」，要好好照顧自己和心愛的人；但廣大網友注意到照片中的林志玲腹部凸起，隱約看出小肚子，又氣色這麼好，不免聯想她懷上第二胎，「又有了嗎？」、「應該懷孕」、「恭喜志玲姊姊」。

不過，也有粉絲認為是角度問題，還提出林志玲先前說過的話，「姊姊說她辦不到，所以不可能有第二胎啦！這一定是第一胎孕婦照」。其實林志玲過去曾被問到是否會生第二胎，她有說自己辦不到，也幸福地表示，「上帝已經給了我們最好的禮物，我會用我的一生來灌溉我的家庭，有一個就很滿足了」。