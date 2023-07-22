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楊德昌回顧展開展 彭鎧立感性稱：他一直沒離開

記者陳建嘉／綜合報導
楊德昌在「獨立時代」拍攝現場工作照。(圖：臺北市立美術館提供）
楊德昌在「獨立時代」拍攝現場工作照。(圖：臺北市立美術館提供）

楊德昌逝世滿16周年，回顧展「一一重構：楊德昌」22日起分別以影展與展覽形式同步於台灣國家電影及視聽文化中心與台北市立美術館舉行至10月22日。在開幕記者會上，擔任首席創意顧問的遺孀彭鎧立，特別從美國飛回台灣出席，上台致詞時她表示「我代表楊導演的家人，跟大家說很真摯、很真誠的感謝」，並希望讓年輕觀眾也可以更完整、全方位地認識楊德昌。

楊德昌在2007年因癌症病逝於洛杉磯，享年59歲，彭鎧立表示「我每天都在回味他的作品，就好像他一直沒離開，感覺到他還沒有走」，談起已故丈夫，她說一起生活的那12年裡，「裡面最美好就是我們把藝術完美融入生活中」，朋友也說每次拜訪他們家都覺得充滿粉紅泡泡。彭鎧立提到最喜歡的楊德昌作品，則說是「一一」與「恐怖分子」，「做『一一』的時候我們都生活在一起，每天都有講不完的話跟故事，例如有時候拍攝遇到一些詼諧的狀況，覺得『一一』是我們的第1個小孩。」

此次彭鎧立將1萬多張未曾公開的電影文物寄存於國家影視聽中心，包括了手稿、筆記、企劃、劇本、書信、文件、影音、道具等等，銘刻著他生命歷程和各個階段的創作軌跡。

影展策展人、影視聽中心研究策展處處長，也是本計畫兩館合作的統籌林木材，於開場致詞即幽默分享：「隨著開展時間越來越近，我現在每天都會想到楊德昌五十次左右。」他更表示，「楊德昌的八又四分之一部作品會在影視聽中心最高規格的影廳放映，這個對於老影迷，尤其是年輕影迷來說，這是重溫他作品非常好的機會。」

「一一重構：楊德昌」記者會，左起為影展策展人、影視聽中心研究策展處處長林木材、影...
「一一重構：楊德昌」記者會，左起為影展策展人、影視聽中心研究策展處處長林木材、影視聽中心執行長李智仁、回顧展首席創意顧問彭鎧立、臺北市政府副市長林奕華、臺北市立美術館王俊傑館長、電影學者孫松榮教授以及回顧展協調顧問王君琦。（圖：臺北市立美術館提供）

影展 癌症 洛杉磯

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