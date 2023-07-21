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楊德昌「牯嶺街少年」 濱口竜介看過無數次

記者陳建嘉／​​綜合報導
日本導演濱口竜介為「一一重構：楊德昌」展赴台。（記者沈昱嘉／攝影）
日本導演濱口竜介為「一一重構：楊德昌」展赴台。（記者沈昱嘉／攝影）

日本名導濱口竜介出席楊德昌回顧展赴台，他說自己是楊德昌的粉絲，自己看「牯嶺街少年殺人事件」已有無數次，「我這次還有去侯孝賢最愛的台菜餐廳，還下載過楊德昌的電影地圖，去非常多片中場景」，日前拍「在車上」與台灣女星袁子芸相識，這次預計也有機會見面。

濱口竜介上次赴台已是五年前，這次因為行程繁忙，暫無機會可以到處旅遊，但他對台灣電影印象深刻，還曾想過能成為「牯嶺街少年殺人事件」的臨時演員，「我就跟片中國中生的年紀一樣，有段鐘聲一響，很多學生跑出來的戲，那段戲看得讓人很舒服」。

這段時間執導「偶然與想像」、「在車上」在國際間屢獲大獎，甚至獲得奧斯卡最佳國際影片獎，他謙虛致謝，表示年輕時並不認為自己會得獎，「不過我登上了必須要被檢驗的舞台，可能之後多年，我都要去證明我的作品，到底有沒有真正獲獎的價值」。

拍攝「在車上」時與袁子芸相識，他稱讚袁子芸會不停問他，「我這樣演可以嗎？」讓他印象很好，並說自己試鏡時不太會看演員演技，而是與對方聊天，溝通順利最重要。「在車上」找來大明星西島秀俊主演，但對方沒有試鏡，「我已看過他很多作品，認為他很適合」，並說演員對自己是否有誠實的態度很重要，「有時他們會藏得太多」。

在袁子芸之後，是否還有想合作的台灣演員，濱口則笑說自己不敢特別點名，「不過如果能跟楊德昌和侯孝賢導演合作過的演員合作，那真的太好了」，至於有沒有機會赴台拍電影，他則笑答，「要看有沒有台灣製片找我吧」。

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