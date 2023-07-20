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徐懷鈺中空爆乳露了 揭「乘風」復活賽內幕

記者林士傑／即時報導
徐懷鈺預告演唱會造型會從小辣進化到大辣。(記者李政龍／攝影)
徐懷鈺預告演唱會造型會從小辣進化到大辣。(記者李政龍／攝影)

台灣歌手徐懷鈺（Yuki）喜迎出道25周年，將於10月7日首次攻蛋舉辦「2023倒數三秒小巨蛋演唱會」，她以爆乳中空裝現身記者會，預告演唱會造型會從小辣進化到大辣，但因為赴中國參賽「乘風2023」後跟教練失聯近4個月，接著要投入一系列的運動課程，

她一路走來歷經各種風雨，談到當初決定攻蛋就是懷著感恩的心，接連在各個場館演出累積豐富經驗，她說：「先在小巨蛋，再到高雄巨蛋，我不祈求（票房）秒殺，只祈求細水長流，也希望更多粉絲加入我們。」

她有不少經典情歌，將為此打造沉浸式舞台，打趣稱愛犬KIKI、LALA一起入鏡拍攝主視覺，打算讓愛犬擔任開場嘉賓，「想讓牠們出道幫我賺一下錢，自己的飯錢自己賺！」她心中有許多嘉賓名單，但一看到大家的行程瞬間傻眼，這樣要怎麼挑？Yuki 有感而發說不能用挑形容，「那種剩下來的感覺，必須跟其他人成為一組。」

她在「乘風2023」一度面臨沒被挑中的情況，要怎麼克服受挫的感覺？她說：「也不是受挫，但剩下來的不代表是最差的，像當初『我是女生』是其他人不要的歌曲，我也唱紅了，是要看懂不懂得欣賞。」

那麼為何不參加淘汰賽？徐懷鈺說因為準備時間僅剩下幾個小時，「不可以沒有練習就上去了，這樣Solo舞台會被自己搞砸，雖然內容已經準備好了，但是沒有時間練習，所以寧願放棄，就留給大家最完美的舞台。」

徐懷鈺很怕氣球破掉。(記者李政龍／攝影)
徐懷鈺很怕氣球破掉。(記者李政龍／攝影)
徐懷鈺將於10月7日首次攻蛋舉辦「2023倒數三秒小巨蛋演唱會」。(記者李政龍／...
徐懷鈺將於10月7日首次攻蛋舉辦「2023倒數三秒小巨蛋演唱會」。(記者李政龍／攝影)
徐懷鈺有不少經典情歌，將為此打造沉浸式舞台。(記者李政龍／攝影)
徐懷鈺有不少經典情歌，將為此打造沉浸式舞台。(記者李政龍／攝影)

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