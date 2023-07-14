我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民

染新冠？涉緋聞？秦剛神隱18天 缺席多場重要活動

許光漢休息搞消失 想徒步旅行

記者梅衍儂、黃保慧／綜合報導
許光漢最近行程滿檔。（取材自微博）
許光漢最近行程滿檔。（取材自微博）

台灣男星許光漢近來受邀擔任手機品牌「明星夥伴」，自曝偶爾會「搞消失」，暫時和繁瑣的訊息告別，他說：「身邊的同事都很體諒我，暫時找不到我的時候，都知道我在休息，也給我很大的空間，不過我還是會接大家電話啦。」

許光漢生活和工作都離不開手機，這次再獲廠商青睞相當開心，表示：「很開心也很榮幸能再次獲得青睞，因為我自己是愛用者，能把自己喜歡的東西介紹給大家是很踏實又很幸福的事。」

他工作滿檔，透露想找時間徒步旅行放鬆：「我自己紓壓的方式是找時間運動，最近也想嘗試新的運動，像是一些球類。另外等一切忙到告一段落之後，我想嘗試徒步旅行，地點目前還未知，慢慢的邊走邊看風景感覺很舒服。」分享最近才剛看完影集「怒嗆人生」。

他和林柏宏主演的「關於我和鬼變成家人的那件事」是上半年華語電影票房冠軍，該片下月10日將在Netflix上線，許光漢興奮希望大家多多支持。而林柏宏在電影中挑戰同志角色，他也表示很期待作品能登上國際：「希望大家能夠體驗冥婚文化，看到當中的可愛與瘋狂。當然這個電影裡頭的愛，我也很期待全世界觀眾會怎麼解讀。」

同志 Netflix

上一則

潤娥俊昊「王之國」 挨批醜化阿拉伯

下一則

演唱會太操？ 鹿晗疑膝傷復發 在醫院做復健

延伸閱讀

艾美獎入圍名單出爐 「繼承之戰」27項最風光

艾美獎入圍名單出爐 「繼承之戰」27項最風光
賈靜雯登「中餐廳」 生圖曝光網友震驚：像個大嬸

賈靜雯登「中餐廳」 生圖曝光網友震驚：像個大嬸
許光漢無預警現身他的見面會 韓演技天才驚喜衝上前「擁抱」

許光漢無預警現身他的見面會 韓演技天才驚喜衝上前「擁抱」
紐約亞洲電影節將登場 百部亞洲電影任君選擇

紐約亞洲電影節將登場 百部亞洲電影任君選擇

熱門新聞

馬浚偉曬照慶祝自己從北京大學順利畢業。(取材自微博)

TVB戲骨馬浚偉北大碩士畢業 退圈4年轉行公務員

2023-07-07 09:00
張慕童的五官輪廓是張智霖與袁詠儀的混合體。(取材自微博)

最帥星二代… 張智霖、袁詠儀愛子魔童 身高飆到一米九

2023-07-04 08:00
資深歌手甄妮。（本報資料照片）

不滿柯文哲「太監說」 甄妮開罵：你連公公都不配

2023-07-10 15:28
李玟。 （取材自臉書）

李玟生前最後露面照片曝光 1原因網猜「狀況已不好」

2023-07-06 17:38
李玟。(摘自微博)

李玟原英文名曝光 叫CoCo竟是親姊認為原名太難記

2023-07-11 17:02
女網友曬出馬景濤親密照，疑似官宣戀情。（取材自微博）

61歲馬景濤再婚？新歡依偎他懷裡嗆前妻們「不懂珍惜」

2023-07-08 22:58

超人氣

更多 >
61歲、剛被裁員、與妻有55萬積蓄…我可以退休嗎？

61歲、剛被裁員、與妻有55萬積蓄…我可以退休嗎？
台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民

台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民
5個日常習慣 摧毀你的膝蓋

5個日常習慣 摧毀你的膝蓋
12星座女包包裝什麼？摩羯帶防災品 第1名根本哆啦A夢

12星座女包包裝什麼？摩羯帶防災品 第1名根本哆啦A夢
在好市多吃熱狗噎到 華盛頓州4歲女童窒息死亡

在好市多吃熱狗噎到 華盛頓州4歲女童窒息死亡