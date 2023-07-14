許光漢休息搞消失 想徒步旅行

許光漢最近行程滿檔。（取材自微博）

台灣男星許光漢近來受邀擔任手機品牌「明星夥伴」，自曝偶爾會「搞消失」，暫時和繁瑣的訊息告別，他說：「身邊的同事都很體諒我，暫時找不到我的時候，都知道我在休息，也給我很大的空間，不過我還是會接大家電話啦。」

許光漢生活和工作都離不開手機，這次再獲廠商青睞相當開心，表示：「很開心也很榮幸能再次獲得青睞，因為我自己是愛用者，能把自己喜歡的東西介紹給大家是很踏實又很幸福的事。」

他工作滿檔，透露想找時間徒步旅行放鬆：「我自己紓壓的方式是找時間運動，最近也想嘗試新的運動，像是一些球類。另外等一切忙到告一段落之後，我想嘗試徒步旅行，地點目前還未知，慢慢的邊走邊看風景感覺很舒服。」分享最近才剛看完影集「怒嗆人生」。

他和林柏宏主演的「關於我和鬼變成家人的那件事」是上半年華語電影票房冠軍，該片下月10日將在Netflix 上線，許光漢興奮希望大家多多支持。而林柏宏在電影中挑戰同志 角色，他也表示很期待作品能登上國際：「希望大家能夠體驗冥婚文化，看到當中的可愛與瘋狂。當然這個電影裡頭的愛，我也很期待全世界觀眾會怎麼解讀。」