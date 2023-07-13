黃子佼爆交往過 陶晶瑩沒否認 但稱不聊八卦

黃子佼已遭北檢分「他」字案偵辦。 （本報資料照片）

「佼佼」黃子佼 上月捲入#MeToo風暴，直播大爆料後自殘，目前在家休養，事後民眾告發他涉嫌強制猥褻及違反毒品 、兒少性剝削防制條例等罪，陳鎮川已代表律師轉發聲明向所有受害者致上最深歉意。而黃子佼大爆料時提及曾跟陶晶瑩交往過，「陶子」陶晶瑩並未否認，但對這題表示，「不聊八卦 了」。

黃子佼在直播中大爆料，提到多位藝人吸食毒品，而當年被他要求拍照、強吻的受害者中也有未成年者，才有民眾向台北地檢署檢舉告發一事，地檢署已分「他」字案將他列為被告，並指派婦幼專組檢察官偵辦。完成分案後，黃子佼也成為北檢在民運人士王丹、名嘴朱學恆、NONO之後，第4位遭分案偵辦的性相關犯罪被告。

黃子佼是張小燕的嫡傳弟子，事件發生後她表示心痛難過「孩子沒教好」，如今黃子佼遭列被告，她委請張惠妹經紀人陳鎮川轉發道歉聲明，「黃先生對於過往年輕時所犯下的過錯，必將勇於承擔面對，並配合司法調查，負起責任。對於所有曾經被傷害過的人，由衷致歉，對於持續關心和鼓勵黃先生的人，也由衷感激，讓您們失望了，對不起！黃先生將會誠心自省，有錯則改，記取教訓，也希望這個社會不要再有更多的創傷和口水，大家可以回歸平靜的生活。」