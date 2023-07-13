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黃子佼爆交往過 陶晶瑩沒否認 但稱不聊八卦

記者葉君遠、蔣永佑／綜合報導
黃子佼已遭北檢分「他」字案偵辦。 （本報資料照片）
黃子佼已遭北檢分「他」字案偵辦。 （本報資料照片）

「佼佼」黃子佼上月捲入#MeToo風暴，直播大爆料後自殘，目前在家休養，事後民眾告發他涉嫌強制猥褻及違反毒品、兒少性剝削防制條例等罪，陳鎮川已代表律師轉發聲明向所有受害者致上最深歉意。而黃子佼大爆料時提及曾跟陶晶瑩交往過，「陶子」陶晶瑩並未否認，但對這題表示，「不聊八卦了」。

黃子佼在直播中大爆料，提到多位藝人吸食毒品，而當年被他要求拍照、強吻的受害者中也有未成年者，才有民眾向台北地檢署檢舉告發一事，地檢署已分「他」字案將他列為被告，並指派婦幼專組檢察官偵辦。完成分案後，黃子佼也成為北檢在民運人士王丹、名嘴朱學恆、NONO之後，第4位遭分案偵辦的性相關犯罪被告。

黃子佼是張小燕的嫡傳弟子，事件發生後她表示心痛難過「孩子沒教好」，如今黃子佼遭列被告，她委請張惠妹經紀人陳鎮川轉發道歉聲明，「黃先生對於過往年輕時所犯下的過錯，必將勇於承擔面對，並配合司法調查，負起責任。對於所有曾經被傷害過的人，由衷致歉，對於持續關心和鼓勵黃先生的人，也由衷感激，讓您們失望了，對不起！黃先生將會誠心自省，有錯則改，記取教訓，也希望這個社會不要再有更多的創傷和口水，大家可以回歸平靜的生活。」

而黃子佼在直播大爆料，提到和「姓陶的」藝人交往過，讓陶晶瑩被流彈波及，許多圈內人也都不知道這段往事。她在新節目「音樂主理人」總決賽記者會上被問這題，她沒否認，但也不願多談。不過對於這波#MeToo運動，她說：「我支持，有些已經在走法律程序，旁人無法說什麼，身邊的親友碰到這種事，心裡也都不會好過，對我們來說，是認知世界的崩解，希望演藝圈接下來，大家能重整心情，把自己的事做好。」

陶晶瑩收到與自己長相神似的布袋戲人偶。（記者李政龍／攝影）
陶晶瑩收到與自己長相神似的布袋戲人偶。（記者李政龍／攝影）

黃子佼 毒品 八卦

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