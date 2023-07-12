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遭控下藥性侵 黃健瑋：被她前夫限制行動、潛入父母家

記者杜沛學／台北即時報導
黃健瑋過往黑料不斷被爆出。（取材自臉書）
黃健瑋過往黑料不斷被爆出。（取材自臉書）

黃健瑋被一名L先生指控，對他的前妻W小姐下藥性侵，說好300萬（台幣，下同，約9.6萬美元）和解，黃健瑋最後卻找來黑衣人撐腰拒付。他透過經紀人否認後，凌晨又發文說明細節，還形容：「這是我非常痛苦的經歷，我無法保護自己，也無法保護自己當時所愛的人。」

黃健瑋透過經紀人解釋，與L先生的前妻交往時，對方就已離婚，L先生出示的證據也是他在被脅迫的情況下所簽。並喊：「我絕對捍衛自己的清白！」L先生則強調跟妻子是2015年才離婚，和解書上日期是2010年12月，痛批黃健瑋根本顛倒是非、很惡劣。

黃健瑋便再度發文自清，當時確認W小姐配偶欄上是空白的，兩人才開始交往，2個月後對方懷孕，便想一起開始新生活。但後來L先生找上門，「我被他限制行動了將近12小時。」最後他給對方7萬，並寫下那張和解書。但後來L先生甚至「潛入我父母家的公寓大門內」，才找了「中間人」去談L先生才承諾不再來打擾。

黃健瑋臉書全文：

2010年我認識了W小姐（即2023年今日向媒體爆料的L先生的前妻）。

相識之初，從W小姐口中知道她曾經有婚姻，已離婚了，我有請她給我看她的身分證，她給我看後，我確認過日期，以及空白的配偶欄。之後我們相戀，正式交往，兩個月後，W小姐懷孕，我們決定找房子一起住，想要開始新的生活，一起迎接未來。

搬進新租處不到一週，一天W小姐回娘家時，我回到租屋處，開門以後發現L先生就在我的客廳。我當下強烈的恐懼，L先生說他的朋友就在下面，我們好好談，他的朋友們就不會上來。於是，我被他限制行動了將近12小時。

那張和解書，就是在恐懼無助的情況下，寫下來的。之後他帶我離開，我從提款機把那時候帳戶所有的錢提給他，大約七萬多元。

這是我非常痛苦的經歷，我無法保護自己，也無法保護自己當時所愛的人。

之後，L先生還潛入我父母家的公寓大門內，趁我父母回家的時候，尾隨進門脅迫，我們實在不堪其擾。全家因為我擔心受怕。

後來，委託了也與L先生認識的中間人去談，請他不要再來打擾，事情到此為止，聽中間人後來說，過程平和，L先生答應不會再來打擾我和我的家人，此事到此為止（但2017年L先生又再次透過第三者來勒索要脅）。

在此之後，我開始漫長的自我改變和學習的路程，一直到現在還繼續，對於自己有過的過錯我會面對，並且彌補改變，也為保護愛我的以及我愛的人。但是，對於沒有做過的違法行為，或是他人不實的陳述，我真的無法道歉。

我會繼續努力，感謝。

健瑋

2023/7/13

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