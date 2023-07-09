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54歲羅時豐爆失去意識、眼睛卻睜開…住院1個月狀況曝光

記者林士傑／即時報導
羅時豐去年經歷生死關頭，表示現在要看開一點。（圖：寬寬整合行銷提供）
羅時豐去年經歷生死關頭，表示現在要看開一點。（圖：寬寬整合行銷提供）

羅時豐9日和孫盛希首度合作，在第三天的高雄啤酒音樂節合唱「小姐請妳乎我愛」，巧妙更改歌詞互喊歐巴、希希，羅時豐在台上對孫盛希讚不絕口，會不會想要她入門當媳婦？他說兒子會自己找對象，又誇孫盛希甜美、有禮貌，「而且她自己學會台語，真的是語言天才。」

54歲的羅時豐帶來「歡喜來恰恰」、「茫茫到深更」等歌曲，更在台上喊話，希望觀眾到時可以支持他在高雄的演唱會，後台受訪透露想在高雄開唱的企圖心，語重心長表示去年經歷生死交關，「我在金曲獎頒獎典禮前住院近一個月，那時確診在家突然不省人事，3天後被家人抬到醫院，差點掛掉。」

他那時失去意識、眼睛卻睜開著，全家人見狀嚇壞，住院後仍無意識3天，幸好後來沒有大礙。大家總說人算不如天算，那有立遺囑嗎？他沒正面回應，只說「簡單生活，任何事情都看開一點」。

壓軸的動力火車接在韓團MAMAMOO+後面，登台前表示沒有壓力，顏志琳再度扮演女兒傻瓜，特別帶著女兒到場追星，他打趣說：「女兒看完MAMAMOO+可能就回去了，不會因此難過，反正年輕人有自己喜歡的。」他們跟炎亞綸的合作因炎捲入感情紛爭取消，臨時加碼內容，尤秋興表示不會多想，「我們本來就很多歌可以唱，（主辦）多貼一點錢就好。」

羅時豐透露想在高雄開唱的企圖心。（圖：寬寬整合行銷提供）
羅時豐透露想在高雄開唱的企圖心。（圖：寬寬整合行銷提供）
羅時豐(左)跟孫盛希首度合作。（圖：寬寬整合行銷提供）
羅時豐(左)跟孫盛希首度合作。（圖：寬寬整合行銷提供）
孫盛希帶來「JAGI」、「眼淚記得你」等歌曲。（圖：寬寬整合行銷提供）
孫盛希帶來「JAGI」、「眼淚記得你」等歌曲。（圖：寬寬整合行銷提供）

炎亞綸

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