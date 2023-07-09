林志玲當全職主婦 AKIRA證實老婆「半退演藝圈」

AKIRA證實妻子林志玲已經半退演藝圈。（記者吳致碩／攝影）

第25屆台北電影獎星光燦爛，眾多影人皆到場支持，「國民姐夫」AKIRA擔任頒獎嘉賓，與林柏宏一起頒獎，他證實妻子林志玲 已經半退演藝圈，「志玲現在是全職主婦，希望多待在家，不確定之後想要怎樣」，被問到之後會不會與林志玲一起拍片，他則笑答「不如我們一起製作電影」。

近來演藝圈#MeToo風波頻傳，眾多影人都被捲入性騷 疑雲，「人選之人」黃健瑋也被女演員爆出「乘機性交」，黃健瑋雖強調自己絕無違法，近期更缺席主演電影「默殺」全部宣傳活動，他的妻子蔡亘晏這次擔任頒獎人，獨自出席典禮，不知是否受到近期新聞影響，外貌看起來較為憔悴，全程也未受訪。

同樣演出「人選之人」的王淨受訪時，則提到自己沒有特別關心黃健瑋、蔡亘晏，「他們會自己好好處理，相信他們現在會很需要自己的空間」。柯震東先前帶著執導電影「黑的教育」前進南韓富川影展時，抽空與前BIGBANG成員勝利見面，兩人還合照，由於對方曾因性招待犯罪而服刑，柯震東被問及此事時，則低調不願多說，僅微笑回「私人問題不回答，今天就多聊電影吧」。

王陽明與「黑人 」陳建州是多年球友，常常一起去打球，而黑人也同樣捲入#MeToo風波，他僅透露有傳訊關心，但內容不多說，「我不能幫他説什麼，不過你們更應該去關心他」。