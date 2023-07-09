羅志祥天天網搜自己名字 不怕回應嗆聲酸民

羅志祥（右二）造訪曾與歐弟搭檔主持的「完全娛樂」。（圖：三立提供）

小豬羅志祥 為了宣傳新歌和演唱會，破例現身「完全娛樂」。他過去主持八大「娛樂百分百」，和同性質的三立「完全娛樂」王不見王，如今睽違20多年造訪「完全娛樂」，也算是另類的回娘家，因為過去他也曾與歐弟搭檔，一起主持早期的「完全娛樂」。羅志祥還說，每天都會搜自己的名字，看自己的影片去檢討自己。

當被問到新單曲為什麼要叫「Don’t be Late」，羅志祥自嘲自己要「管理好時間」、「不要遲到了」，大方的態度讓阿達讚賞不已。

羅志祥對話題百無禁忌，節目單元「犀利記者會」找來記者群犀利發問，羅志祥被問到「如果遇到不友善的媒體時會如何處理？」，羅志祥表明藝人要做好自己臉部管理，不滿僅能存放於內心，開玩笑說自己是跨時代藝人，出道快30年了，早已適應，同時也體諒記者是工作在身，每位記者皆有不同風格，但都會盡量去配合。

至於「還有持續觀看網友評論嗎？上網搜尋自己的頻率有多高？」，羅志祥則表示自己每天都會搜自己的名字，看自己的影片去檢討自己，網友們的留言不論好壞皆會酌量回覆。每日回覆Instagram私訊大約20封，任何平台看到不錯或來嗆的留言都會回應。

媒體最後直接問他：「還想談戀愛嗎？感情觀是否有改變？」羅志祥也毫不避諱的回覆「如果真的轉角遇到愛」一定都會接受，而他擇偶的三個條件分別為「孝順、愛動物、外型順眼」。羅志祥也在問答中分享他的人生觀，「如果你一直在為以前的事情懊悔、後悔，你將會在一輩子都會一直後悔，既然終究要面對，那不如就往前看吧」。