藍正龍證實婚變：會一起陪家人長大

侯彥西(左)、藍正龍昨為新片宣傳。（記者李政龍／攝影）

藍正龍日前與同為演員的妻子周幼婷傳出結束9年婚姻，但一直低調不願多回應，他日前出席自導自演新片「成功補習班」首映，身形明顯消瘦，也首度公開證實婚變，「我跟幼婷已經分開了，但我們會一起陪家人長大，我們還是很好的朋友」。

周幼婷(右)與藍正龍的9年婚姻正式畫下句點。（取材自臉書）

外傳因為藍正龍專心於電影工作，疏於照顧家庭導致婚變，他本人未透露離婚原因，「雖然幼婷有自己的想法，我也很尊重她，但我們對家人的愛不會改變」，更提到自己原本就說好要出席台北電影節首映活動，前妻原本很為他擔心，怕模糊焦點，藍正龍則溫暖回應，「妳不用擔心，我會好好去面對」。

藍正龍提到自己與周幼婷的個性一直都很低調，不太喜歡透露太多自身隱私 的事，「私生活的部分，是不應該影響公眾的，這是我從以前到現在做事的標準」，但兩人關係依舊很好，「昨天我一下飛機就與家人見面，目前幼婷與其他家人住在大直，我則自己住」，簡單作結「謝謝大家一直以來的關心」。

藍正龍籌備「成功補習班」長達四年，該片致敬他的已故恩師陳俊志，提到陳俊志更一度難過掉淚，「那些年老師教我的東西，讓我與青春期好好告別，我會永遠感謝他」，他也稱讚侯彥西的表現極佳，侯彥西澤感性回應「導演對我很好，沒有要我模仿陳俊志，而是要我展現溫暖、溫柔的一面」。藍正龍被問家人是否有來看？他靦腆笑答：「我爸媽不愛看電影。」暗示自己是單純與劇組夥伴前來。