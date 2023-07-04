蕭亞軒脫口「演藝圈好累好煩」 錐子臉嚇人

蕭亞軒去年擔任金曲獎頒獎嘉賓，曾宣告將復出。（取材自微博）

天后蕭亞軒（Elva）去年霸氣現身金曲獎頒獎典禮，以「我是金曲獎的珍珠」宣告回歸，然而一年過去不見聲響，許多網友到社群留言說她是騙子，她開直播稱練舞太操導致髖關節 骨折、斷掉，術後必須靜養、復健。而她和蔡依林 同期出道，時常被拿來比較，她認為雙方從曲風、唱風到舞風都有差異，所以無從比較。

蕭亞軒說非常欣賞蔡依林的表現，但兩人唱法不同，「就像她唱『玫瑰少年』，她是用鼻腔共鳴上去唱的，但我自己是中腔下面共鳴。」不過她和蔡依林有一個共同點，就是都希望可以做最好的自己，在事業方面尤其要求盡善盡美，自己還格外佩服蔡依林：「她怎麼可以不談戀愛？我覺得這一塊我很難。」

她跟小16歲的黃皓兩年前情變，自稱目前單身，熱情放話「可以來追我，可是我現在有點嫁給音樂了」，並感謝相伴其右宛如弟弟般的助理Ash，「他非常相信我，他覺得我是值得被寵愛的女人。」透露渴望戀愛的心態。

至於腳傷術後狀態，蕭亞軒說2月開刀全程近12個小時，接下來還有其他手術，預計年底才能跳舞。她也承諾「一定會有演唱會」，但沒透露場次時間，「不要這樣逼，逼到最後，大家都傷神傷心傷財」，接著她苦笑說演藝圈太難了，「可能也不要做了！一天到晚被人家比較，煩死了！」

蕭亞軒直播開瘦臉濾鏡，本來就瘦的她加上濾鏡後變成超詭異的錐子臉，讓不少粉絲哭笑不得。（取材自微博）

不過直播中蕭亞軒開了瘦臉濾鏡，本來就瘦的她加上濾鏡後變成超詭異的錐子臉，讓不少粉絲哭笑不得：「天哪，這個瘦臉特效很像乾屍」、「好嚇人」。