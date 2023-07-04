不是艾怡良 金曲收視率最高點是鄭宜農

鄭宜農是收視最高冠軍。（圖：台視提供）

第34屆金曲獎頒獎典禮收視率今天出爐，整體平均收視3.32，有效平均收視3.71，皆是當天的全台第一。典禮收視最高點4.53落在「最佳台語專輯獎」得主鄭宜農、何俊葦上台領獎致詞，等於吸引97.5萬人收看。

安溥開心領獎。（圖：台視提供）

其次是安溥上台領取年度歌曲獎，逗趣的陳雷和黃妃搭檔頒發台語歌后則排名第3。外界討論度極高的艾怡良完全沒擠進前5名，可見觀眾還是最在乎獎落誰家。

而首度全球直播的金曲獎，在YouTube 官方網路平台總點擊數達640萬次；LINE平台觀看數超過556萬次，總計新媒體觀看總次數達1196萬次，加計電視頻道總收視數，總計全球觀看人數高達1535萬次。此外，全球社群討論度也衝破歷史新高，至目前已達4億次。

此外，金曲獎也創下全球超高討論度，在社群媒體 包含FB、IG、Twitter、WEIBO等話題總量破4億，尤其林俊傑向特別貢獻獎得主林秋離致敬的片段討論度超過1.2億、日本 搖滾天團KINGGNU表演片段討論度則高達千萬。

表演節目的收視率以黃奇斌、大竹研獻給已故音樂人的「藝界人生」最吸睛，收視達4.54，吸引97萬7000人觀看；次高收視4.24落在女力嘻哈DJ RayRay、

7LING、Majin、MISSKO葛仲珊的表演節目 「皇后」，吸引91萬3000人緊盯。