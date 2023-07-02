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艾怡良頒錯人 金曲最大烏龍 韋禮安出包反笑果

記者林怡秀／綜合報導
艾怡良(右)和James Fauntleroy共同頒獎，鬧出大烏龍。（圖：台視提供）
艾怡良(右)和James Fauntleroy共同頒獎，鬧出大烏龍。（圖：台視提供）

睽違3年，金曲獎重返小巨蛋，今年紅毯由陳明珠和黃偉晉搭檔主持，典禮則由韋禮安挑大梁，陳明珠和黃偉晉表現平穩，而韋禮安獻出主持處女秀難掩緊張，還兩度口誤，他乾脆自暴自棄，不斷重申自己是「最後一次主持」，真誠反應意外逗樂大批網友。但今年金曲最驚嚇的一幕是艾怡良看錯得獎人，讓誤會自己得獎的陳建瑋上台又下台，全場都替艾怡良捏了把冷汗。

韋禮安坦言一開始接到金曲獎邀約，心裡確實有困惑，但還是二話不說接下任務。而他的緊張顯而易見，先是把「第一位」說成「第一晚」，接下來他在介紹泰國嘉賓Phum Viphurit前，提到「落日飛車」，卻把「落日飛車」講成「落日飛特」，兩次失誤嚴重打擊他的信心，讓他鄭重強調「再次重申最後一次主持」，反而製造出意外笑果。網友評價看他主持還不如聽他唱歌，不過也有人打趣，韋禮安光是站在台上就很養眼，至於主持功力如何，就不用太計較了。

韋禮安幽默又自信，表現極為亮眼。（記者王聰賢／攝影）
韋禮安幽默又自信，表現極為亮眼。（記者王聰賢／攝影）

最讓人傻眼的頒獎人是艾怡良，她搭檔美國音樂家James Fauntleroy頒發最佳單曲製作人時 出包，求救「這個字怎麼念？陳建騏嗎」，典禮司儀提醒她「是陳建瑋」，陳建瑋以為自己得獎開心上台，沒想到感言還沒講完，艾怡良突然打斷，招認自己因為太緊張，把評審團主席陳建騏看成是得獎人，真正的得獎人是嘟嘟和周已敦「Telephone」。

卻讓入圍者之一的陳建瑋誤會自己得獎，此時陳建瑋展現高EQ，自我解嘲「我現在變成頒獎人」，接著尷尬下台；艾怡良不斷道歉，最後直呼「我還是不要講話好了」，成了今年金曲獎上最大烏龍。

主辦方則表示，艾怡良正要宣布正確得獎者時，舞台上旁白哥就接話「陳建瑋」，導致烏龍事件，另外評審團主席陳建騏也跟主辦方道歉，表示自己的簽名太大，才造成結果。

典禮後，艾怡良深感抱歉，開直播暴哭，過程不斷道歉且強調全是她的問題，粉絲心疼之外，好友HUSH、徐佳瑩也留言安慰。

艾怡良不斷道歉且強調全是她的問題。(取材自Instagram)
艾怡良不斷道歉且強調全是她的問題。(取材自Instagram)

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