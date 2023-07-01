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有無遇過性騷擾？ 萬芳「屢見不鮮」心疼受傷的心靈

記者梅衍儂／綜合報導
萬芳出席「孩子的書屋」公益記者會。（記者沈昱嘉／攝影）
萬芳出席「孩子的書屋」公益記者會。（記者沈昱嘉／攝影）

萬芳從事公益不落人後，日前出席「孩子的書屋」記者會，近來演藝圈捲起#MeToo風暴，萬芳心疼表示：「看到很多受傷的心靈。」呼籲大眾勇敢說不。

萬芳和黃子佼過去因音樂節結緣，對於黃子佼性騷擾一事表示震驚，不過雙方私下沒有聯絡；#MeToo議題延燒，她表示：「這是一個必須要去面對自己最深黑暗角落的時候，我比較多的注意力，是放在我們面對這件事情的反應，不管是恐懼、悲傷、憤怒，甚至是嘲笑都好，讓我們覺察自己的機會，送出更多的祝福，給自己也給這個社會。」

問她有無遇過性騷擾，她表示屢見不鮮，「在公車上就很容易遇見」，強調保護、理解以及善待自己很重要，「去疼惜曾經受傷的自己，或是面對曾經荒唐的自己都很重要，這些都是來自很深很深的脆弱」。

她也分享陪伴的重要，「有時候是無聲的陪伴，有時是身體上陪伴，或是精神上，最重要的是我們每個人需要什麼樣的陪伴」，她認為要學習穩住自己，才能散發出好的能量，坦言也會有黑暗、沮喪的時候，平時透過呼吸法以及氣功、靜坐來做功課，「把心安靜下來，每天這樣的累積，奇蹟就會發生」。

性騷擾 黃子佼

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