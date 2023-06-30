金曲獎／林俊傑歌聲謝恩師、國際星光加持 5亮點一次看

歌手林俊傑將透過歌聲，在金曲獎舞台上致敬恩師。(圖：台視提供)

台灣第34屆金曲獎將於台北時間7月1日晚間（美東7月1日上午）頒獎，歌手韋禮安首度挑樑主持，不只歌王林俊傑將演唱組曲獻給已故恩師林秋離，歌后蔡健雅、泰國歌手Phum Viphurit和日團King Gnu也將演出，亮點十足。

首個亮點是韋禮安今年首度從歌手跨界主持人，將獨挑大樑主持頒獎典禮；紅毯則是由老將陳明珠搭配新搭擋黃偉晉。韋禮安曾說，接到主持邀請時一度覺得主辦單位「瘋了」，但他說會為華語音樂貢獻，將會盡力而為，主持表現值得期待。

歌手韋禮安將主持第34屆金曲獎頒獎典禮。(圖：IMC提供)

第2個亮點是特別貢獻獎。今年獲頒特別貢獻獎的知名作詞人林秋離去年過世，他是金曲歌王林俊傑的恩師，林俊傑預告將以「聽夢、追夢，唱夢」為主題演唱致敬恩師；歌手A-Lin也以歌聲致敬另一名特別貢獻獎得主歐陽菲菲。

第3個亮點是今年表演嘉賓國際化，除了有創下金曲獎紀錄的歌后蔡健雅擔任演出嘉賓，本屆皆入圍 年度專輯獎、最佳原住民 語歌手獎、最佳原住民語專輯獎的Matzka及葛西瓦將搭檔演出，另外有曾入圍第31屆金曲獎最佳樂團獎的神棍樂團與饒舌歌手Yappy共演。最特別的是還有曾演唱「劇場版 咒術迴戰0」主題曲「一途」的日本人氣搖滾樂團King Gnu、泰國新生代音樂才子Phum Viphurit都將給觀眾音樂饗宴。

金曲歌后蔡健雅將在本屆金曲獎演出。(圖：台南市觀旅局提)

第4個亮點是華語歌王、華語歌后、新人獎競爭激烈。華語歌后組中，徐佳瑩、戴佩妮問鼎第2座歌后，有5度入圍的A-Lin、強勢回歸的入圍大贏家洪佩瑜、郁可唯與劉柏辛也來勢洶洶。華語歌王有曾摘華語歌王的吳青峰對上2座金曲獎得主HUSH，以及鶴、中國歌手趙雷，MC HotDog熱狗與熊仔有望成為新任嘻哈歌王。其中洪佩瑜跟鶴將角逐最佳新人獎，被認為是本屆大黑馬。

洪佩瑜是本屆金曲獎大黑馬。(圖：台南市政府觀光旅遊局)

第5個亮點是作為疫情解封後的首次金曲獎，相隔3年重返台北小巨蛋，今年舞台以「漣漪」為概念設計，今年將首度全球線上直播，節目會首次使用AR技術，讓無法到場的觀眾在銀幕前感受驚奇視覺體驗。

第34屆金曲獎頒獎典禮將於台北時間7月1日晚上7時在台北小巨蛋登場，星光大道於下午5時開始，除了在台視播出，網路平台由LINE TODAY、LINE MUSIC官方帳號、LINE TV播出。