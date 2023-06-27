藍正龍、周幼婷驚傳結束9年婚 這事成最後稻草

藍正龍（左）與周幼婷（右）。（本報資料照片）

台灣藝人藍正龍和周幼婷明星夫妻驚爆結束9年婚姻，外傳彼此家庭觀念不一，近四年來藍正龍一心想圓導演 夢，除了差點將房子拿去貸款，還找了外界資金只希望片子能如期完成。而周幼婷這方面則專心帶小孩成了家庭主婦，兩人不論金錢或是事業都不再同調，也成為婚姻觸礁的稻草。

藍正龍近四年專心籌備電影 「成功補習班」，今年一月他接受媒體採訪時曾消瘦很多，也坦承為了電影燒資金很傷腦筋，個人就投資了40趴，差點把房子拿去抵押。柴智屏當時米神剛成立，看了「成功補習班」覺得還不錯，就願意投資20趴，算是幫藍正龍解決了財務缺口。藍正龍說找錢很累，「我拿到長片輔導金應該集資很方便，結果找了九個月，前置已經開始錢開始燒了，少了30趴的資金，那時候很急才打給徐譽庭，找了柴姊。」

藍正龍說當時就覺得現金很重要，每天只能往天空看，也是他這輩子最缺錢的時候，老婆周幼婷則只是默默的支持，還說兩人都好好的。沒想到今年6月就結束了9年婚姻。

據「鏡週刊」報導，藍正龍有時晚上沒回家沒報備，讓周幼婷感到有詭，有一次更說是回爸媽家，沒想到周幼婷求證後才發現他根本沒回家。讓她決心自己46歲生日前離婚。

針對藍正龍和周幼婷的離婚事情，他的經紀人比利接受本報訪問時人在泰國開會，他表示沒有聽說也連絡不到兩人。