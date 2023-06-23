金馬60終身成就獎頒給林青霞、陳坤厚 影后喊：典禮見

林青霞。（金馬執委會提供）

林青霞、陳坤厚獲邀成為本屆台灣金馬獎終身成就獎得主，金馬執委會於今日（6/23）宣布本屆金馬獎終身成就獎頒發給影壇巨星也是金馬影后的林青霞，以及台灣新電影 代表人物、金馬獎最佳導演 與攝影 雙料得主陳坤厚，2人也確定出金馬獎頒獎典禮。

林青霞接獲得獎消息說：「非常感謝金馬獎頒給我終身成就獎，11/25典禮當天見。」陳坤厚則表示：「不敢當！從事電影工作已六十年，很感謝一起工作的上千位夥伴，以及一路指導的前輩們。」

林青霞在1970年代初以「窗外」（1973）進入影壇，本片當時雖然無法在台上映，她仍以其他作品迅速竄紅，在愛情文藝片全盛時代，堪稱首席女星，尤其多部改編瓊瑤小說的電影如「我是一片雲」（1977）、「月朦朧鳥朦朧」（1978）、「雁兒在林梢」（1979）、「一顆紅豆」（1979）等，更是賣座鼎盛。但她不受電影潮流影響，即使台灣文藝片沒落，她依然在香港其他類型影片迭創佳績，代表作有「警察故事」（1985）、「刀馬旦」（1986）、「今夜星光燦爛」（1988）等。甚至跨足到武俠世界，以「笑傲江湖之東方不敗」（1992）、「新龍門客棧」（1992）顛倒眾生。更在王家衛導演的「重慶森林」（1994）、「東邪西毒」（1994）一新耳目，更上層樓。期間還成功挑戰了「暗戀桃花源」（1992）的舞台劇與電影版。林青霞曾以「碧血黃花」（1980）、「慧眼識英雄」（1982）提名，並以「滾滾紅塵」（1990）榮登第27屆金馬獎最佳女主角寶座。從明星到影后，林青霞不僅展現了豐沛的表演能量，她經歷各種類型考驗，屹立不搖的巨星魅力，猶如傳奇。近年雖然淡出影壇，專事寫作，一舉一動仍是影迷焦點。今年適逢她首部電影問世五十週年，此時獲獎意義非凡。

陳坤厚在1960年代以攝影入行，從助理做到攝影指導，1970年代起獨當一面，攝影代表作包括宋存壽導演的「母親三十歲」（1973），李行導演的「汪洋中的一條船」（1978）、「小城故事」（1979）、「早安台北」（1979）、「原鄉人」（1980）等。1980年代初期曾與原本擔任副導、編劇的侯孝賢合作無間，並開始擔任導演。

其中，「小畢的故事」是首部獲得金馬獎最佳劇情片的「台灣新電影」，他也獲頒最佳導演。他還以「汪洋中的一條船」、「結婚」得到兩座金馬獎最佳攝影。入行已滿一甲子的陳坤厚，無論在不同專業的表現，以及電影運動的引領上，皆有傑出貢獻。今年也是他的獲獎作「小畢的故事」40週年。