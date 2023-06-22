林志玲曬長輩圖慶端午 網讚：MeToo亂象中最幸福

林志玲在端午節發照片祝大家端午安康。（取材自Instagram）

台灣名模林志玲 結婚生子後，已較少在螢光幕前露面，生活重心都放在家庭、公益活動上，最近演藝圈MeToo亂象頻被爆出來，從政壇到演藝圈無一倖免，被譽為零負評女神的林志玲，則曬出自己捧著一束花的美照，製作成長輩圖祝福大家「端午安康」，只見她狀態極佳，眼神閃爍幸福光芒，讓網友盛讚「志玲姐姐無疑是幸福的，在這亂象的演藝圈中」。

林志玲演過無數經典影劇，曾因為到日本 演出舞台劇「赤壁-愛-」與日本男星AKIRA結緣因而相戀結婚，早先她曾在2005年到美國賭城表演時，曾傳出被黑道逼吃飯，當時是「寬姐」邱瓈寬義助才解圍，後來林志玲在活動上遇到邱瓈寬，立刻上前擁抱感謝，「寬姐是我的恩人！」邱瓈寬受訪時則低調表示：「助人為快樂之本，能幫忙表示還有剩餘價值，這個不要講啦，也沒什麼特別偉大！」兩人交情極好，林志玲結婚時也請寬姐成為座上賓。

林志玲在端午節發照片祝大家端午安康。（取材自Instagram）

林志玲先前也表示應該不會回到演藝圈工作，專心經營慈善事業，日前接受蔡康永專訪，當對方問起林志玲：「如果孩子大到一個歲數，不再需要你的時候，會考 慮回到演藝圈工作嗎？」林志玲堅定搖頭，表示若等到那時，自己的年紀應該不小了，「我希望永遠是大家心中的志玲姐姐，我希望以後我白髮，大家還是記得黑髮的我，很有溫暖度、帶著微笑的我」，若屆時還需要與社會接軌，她會考慮走別的領域，例如慈善。

蔡康永繼續追問：「所以你將來是打算不露面嗎？」林志玲則稱要視情況而定，如果是慈善相關是可以的，「如果是要比較『美麗』這件事情，應該就不會」，她也解釋原因，認為屆時不需要再把自己放在平台上，讓大家來做比較。