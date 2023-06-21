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洪都拉斯接「婆婆2」 許傑輝退娛圈 換人重拍

記者杜沛學／綜合報導
洪都拉斯答應接棒救火，劇組也相信他的能力。（圖：公視提供）
洪都拉斯答應接棒救火，劇組也相信他的能力。（圖：公視提供）

許傑輝涉及多起性騷擾紛爭，宣布退出演藝事業以示負責，但影響了許多他已安排好的工作，最受衝擊的便是已開拍1個月的「我的婆婆怎麼那麼可愛2」，當天製作人陳慧玲便與公視開會討論，決定將他飾演的「火寮一哥」一角換人，20日宣布將由洪都拉斯接替演出，為保留角色完整性，全數重拍。

因許傑輝在「婆婆2」中戲分很重，陳慧玲原先說可能停拍4個月、最壞的打算損失300萬（台幣，下同，約9.6萬美元），如今順利找到洪都拉斯救火，「會有一些損失，但不會那麼重。」

許傑輝15日宣布退出演藝圈，劇組18日就與洪都拉斯談定，19日順利定裝。陳慧玲說，其實很容易就想到要找洪都拉斯來演，包括他的年紀、形象、這幾年的演藝成績，都相當適合演「火寮一哥」，彼此喬了一下時間，就順利談成，讓陳慧玲直呼：「不幸中的大幸，感謝老天爺！」

許傑輝(右)演出愛慕鍾欣凌的「火寮一哥」，兩人緣份畫上句點。（圖：公視提供）
許傑輝(右)演出愛慕鍾欣凌的「火寮一哥」，兩人緣份畫上句點。（圖：公視提供）

洪都拉斯對於加入「婆婆2」演出，也表示：「這是一種緣分，很榮幸可以加入這麼好的劇組，讓這麼好的故事得以延續下去。」他目前正拍攝「加油喜事」，也即將殺青，剛好可投入「婆婆2」演出。

另外，因演出「人選之人─造浪者」受矚目的黃健瑋，被爆出多年前曾對一名女性在吃安眠藥後「乘機性交」，20日他正式透過律師發表聲明反擊，強調無違法：「近日媒體報導某女士對黃先生之爆料內容並非屬實， 黄先生未有違反法律之行為，該內容已對黄先生與其家人及工作造成嚴重影響 ，更帶給曾與黃先生一同工作者之困擾。」

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