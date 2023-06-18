楊丞琳攻蛋 揪4 in Love合體 拍檔謝給減肥動力

楊丞琳在台上載歌載舞獲得近萬名觀眾熱烈迴響。（記者王聰賢／攝影）

楊丞琳一連2天在台北小巨蛋舉辦「LIKE A STAR」演唱會，相隔3年返場，她造型全數換新，2天耗資7位數字換上7套戰袍，並加入10首新曲目滿足粉絲，更找來解散超過20年的「4 in Love」成員合體，掀起近萬名歌迷回憶殺。

楊丞琳以「星耀女王」造型站上3層樓高的魔術方塊舞台，帶來一連串舞曲「BAD LADY」、「新流感 」、「現代之形象」轟炸全場，她說：「大家久等了，我回來了，今天有點微微下雨，我想是不是老天爺在說今天是rainy day，下雨天就是楊丞琳Rainie's day。」

她時而動感，率領20名舞者在「任意門」一曲中大跳Dance Break；時而感性，表示這幾天天氣不穩，很擔心歌迷安全，話鋒一轉，她說：「每次要演出之前都會有一些壓力在，這一次當然也會有，因為這巡演2020年就開跑了，只是沒有跑出去，這次決定很慎重地重啟，所以還是選擇我的家鄉台北，從小生長的地方。」她笑說：「很高興今天我媽媽也在台下看我，我就會覺得特別的安心跟親切。」她唱「理想情人」時站上延伸舞台和歌迷自拍，自嘲：「拍我眼歪嘴斜的照片我也不怕喔！我眼歪嘴斜的照片還不夠多嗎？」

她找來昔日成員擔任嘉賓，楊丞琳、冷嘉琳、黃小柔和張棋惠4人當年合組「4 in Love」勇闖演藝圈，5年前在楊丞琳巡演「青春住了誰」香港 紅墈場時首次合體，這次趁著台北演唱會重啟，楊丞琳再次號召3位好友一同站上台北小巨蛋，4人唱起招牌歌「一千零一個願望」默契十足，張棋惠及黃小柔都笑說：「繼上次紅墈演唱會後，我們就很期待再合體，感謝丞琳邀請，也感謝她再給我們動力減肥！」