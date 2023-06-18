我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遊德遇惡男被拋山谷 倖存華女出院 遇難華女家人抵德國

中僅派司長接機 布林肯來訪 北京冷臉以待

楊丞琳攻蛋 揪4 in Love合體 拍檔謝給減肥動力

記者梅衍儂／綜合報導
楊丞琳在台上載歌載舞獲得近萬名觀眾熱烈迴響。（記者王聰賢／攝影）
楊丞琳在台上載歌載舞獲得近萬名觀眾熱烈迴響。（記者王聰賢／攝影）

楊丞琳一連2天在台北小巨蛋舉辦「LIKE A STAR」演唱會，相隔3年返場，她造型全數換新，2天耗資7位數字換上7套戰袍，並加入10首新曲目滿足粉絲，更找來解散超過20年的「4 in Love」成員合體，掀起近萬名歌迷回憶殺。

楊丞琳以「星耀女王」造型站上3層樓高的魔術方塊舞台，帶來一連串舞曲「BAD LADY」、「新流感」、「現代之形象」轟炸全場，她說：「大家久等了，我回來了，今天有點微微下雨，我想是不是老天爺在說今天是rainy day，下雨天就是楊丞琳Rainie's day。」

她時而動感，率領20名舞者在「任意門」一曲中大跳Dance Break；時而感性，表示這幾天天氣不穩，很擔心歌迷安全，話鋒一轉，她說：「每次要演出之前都會有一些壓力在，這一次當然也會有，因為這巡演2020年就開跑了，只是沒有跑出去，這次決定很慎重地重啟，所以還是選擇我的家鄉台北，從小生長的地方。」她笑說：「很高興今天我媽媽也在台下看我，我就會覺得特別的安心跟親切。」她唱「理想情人」時站上延伸舞台和歌迷自拍，自嘲：「拍我眼歪嘴斜的照片我也不怕喔！我眼歪嘴斜的照片還不夠多嗎？」

她找來昔日成員擔任嘉賓，楊丞琳、冷嘉琳、黃小柔和張棋惠4人當年合組「4 in Love」勇闖演藝圈，5年前在楊丞琳巡演「青春住了誰」香港紅墈場時首次合體，這次趁著台北演唱會重啟，楊丞琳再次號召3位好友一同站上台北小巨蛋，4人唱起招牌歌「一千零一個願望」默契十足，張棋惠及黃小柔都笑說：「繼上次紅墈演唱會後，我們就很期待再合體，感謝丞琳邀請，也感謝她再給我們動力減肥！」

香港 流感

上一則

舊愛開撕後首露面 陳綺貞音樂節淚崩

下一則

熊黛林演川島芳子飆演技？網批：太浮誇

延伸閱讀

侯友宜、韓國瑜何時合體？國民黨立委稱「很快了」

侯友宜、韓國瑜何時合體？國民黨立委稱「很快了」
記得她們嗎？「4 in Love」合體 楊丞琳眼歪嘴斜展高EQ

記得她們嗎？「4 in Love」合體 楊丞琳眼歪嘴斜展高EQ
麥克風鏡頭全沒關 楊丞琳演唱會後台換衣私密都曝光了

麥克風鏡頭全沒關 楊丞琳演唱會後台換衣私密都曝光了
楊丞琳甜摟李榮浩慶生 台北現蹤閃瞎粉

楊丞琳甜摟李榮浩慶生 台北現蹤閃瞎粉

熱門新聞

阿湯哥與兩位替身的合照引發熱議，大家都在猜哪個才是真的他。(取材自推特)

阿湯哥與「替身」合照被瘋傳 網友傻傻分不清

2023-06-08 22:33
席琳狄翁曾是樂壇紅牌天后，所到之處常是目光焦點。（路透資料照片）

病況不樂觀？席琳狄翁賣掉美國房子回加拿大度餘生

2023-06-12 08:53
(取自推特)

壽司放重要部位…肯爺吃「女體盛」慶生 畫面外流惹議

2023-06-16 14:02
范怡文。（記者王聰賢/攝影）

玉女歌手2億身價被親姊騙光 變賣珠寶靠友接濟苦撐

2023-06-10 17:40
趙麗穎(後)、馮紹峰離婚兩年，首度同框帶兒子吃飯。(取材自微博)

趙麗穎馮紹峰離婚後首度同框 影片曝光網卻怒了

2023-06-13 20:46
何超儀(左)與陳子聰結婚20年來十分恩愛。(取材自微博)

賭王千金何超儀爆老公重病 血管撕裂昏迷20天

2023-06-11 21:30

超人氣

更多 >
賊猖狂到家門口偷信盜社安號 華人身分屢被冒用

賊猖狂到家門口偷信盜社安號 華人身分屢被冒用
忘記參加過葬禮？拜登發表槍枝安全演講 收尾一句「天佑女王」引困惑

忘記參加過葬禮？拜登發表槍枝安全演講 收尾一句「天佑女王」引困惑
協助美國經濟力抗升息衝擊的四支柱 三根已動搖

協助美國經濟力抗升息衝擊的四支柱 三根已動搖
3星座提分手超絕情：獅子冷酷、水瓶一秒轉頭走 這星座最冷漠

3星座提分手超絕情：獅子冷酷、水瓶一秒轉頭走 這星座最冷漠
科羅拉多州18歲少女隆乳亡 韓裔醫師被判過失殺人未遂

科羅拉多州18歲少女隆乳亡 韓裔醫師被判過失殺人未遂