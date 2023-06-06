娶回林志玲有多幸福？AKIRA給了滿分還不夠

AKIRA婚後生活幸福美滿。(圖:M'INT明潮提供)

日本 男星AKIRA與台灣名模林志玲 婚姻邁入第四年，近期AKIRA 獲邀擔任「明潮」雜誌6月號封面人物，聊起家人與另一半，他坦言結婚生子是人生很重要的一個轉捩點，褪下舞台華服，回到家中就是老婆的最佳神隊友，不僅化身大廚，煮愛心料理給家人吃，幫小朋友洗澡也是他的拿手項目。現在他的人生排序，家庭絕對擺在第一位，幫自己打出幸福指數「絕對是120分」。

AKIRA與林志玲曾歷經求子的艱辛，當他講到初為人父的心情，更能感受到他對老婆懷孕生子的敬佩與不捨，他再三強調「女生真的很偉大」，「能孕育生命真的是很值得尊敬的事，天底下所有的母親生下小孩這件事，都是身為男生的我們做不到的，因此我真的沒有任何理由去忤逆、背叛她們」。

AKIRA婚後生活幸福美滿。(圖:M'INT明潮提供)

AKIRA接著表示，以往大家想到日本男人，會聯想到大男人主義，像是女生要走在男生三步之後等刻板印象，他說：「日本的確經歷過這個時期，但對現今的我來說，我才應該是走在三步後的人吧！我很尊敬她們。」並幽默地用英文強調：「Lady first！」

談到演藝事業，首度參與的台灣實境秀「神秘五金行」開出收視佳績，AKIRA透露自己對入主「五金行」信心滿滿，因為父親是修理留聲機技藝的職人，他從小陪著爸爸做木工、手作DIY，耳濡目染之下，自己對修理、修繕毫不陌生，他笑說基因是騙不了人的，當他在節目上被分配到刷油漆時，當時還心想「我其實能做更多呢」，不過當他實際接到將年代久遠的馬桶汰舊換新的任務時，苦笑表示真的是被難倒了，AKIRA嘆了一口氣說：「沒事真的不會去拌水泥裝馬桶。」

被問到自己的魅力所在，AKIRA思考了很久最後笑說：「觀眾朋友如果有看到我這部分，可以在IG上留言給我，讓我知道一下。」但是講到台灣比較帥的男生，他會想到王陽明，經過這次和王陽明一起合作節目，他感覺跟王陽明像是變成兄弟一樣，當然與其他人感情也都很好，但因為王陽明跟他年齡比較相近，在相處和各種話題上都很投緣，因此感情變得很好。

AKIRA擁有藝術長才。(圖:M'INT明潮提供)

他希望有機會的話也能跟台灣一些很棒的藝人合作，因為之前張震有演過同經紀公司導演 的電影，AKIRA說：「若能夠跟張震一起合作的話，應該也蠻有趣的！」此外他曾經和周杰倫合作過音樂，說不定可以再次合作，還有同在台灣發展過的藤岡靛，雖然他不是台灣人，但因為跟AKIRA有一些交情，所以也希望能和他合作。