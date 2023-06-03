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Jolin變「暗黑女神」展現爆破女力 踢翻桌喊爽

記者許晉榮／台北報導
蔡依林以「暗黑女神」造型現身電玩遊戲代言記者會。(記者李政龍／攝影)
蔡依林以「暗黑女神」造型現身電玩遊戲代言記者會。(記者李政龍／攝影)

蔡依林(Jolin)日前以「暗黑女神」之姿出席電玩遊戲代言記者會，她這次在廣告裡展現爆破女力，有飛踢、摔盤子及翻桌等超乎尋常舉動，Jolin受訪時笑說：「現實生活中當然沒有這樣做過，但我覺得非常爽，感覺好像有什麼東西被釋放，連攝影師都有被我嚇到，覺得我很有力氣。」她還俏皮反問媒體：「你們有翻過桌嗎？」全場搖著頭、哄堂大笑。

Jolin似意猶未盡說：「真的非常爽，翻桌等動作差不多拍了三、四次就成功，也沒有NG。」好奇工作或生活裡是否曾有被氣到想翻桌、快抓狂的情況？她又大笑：「是沒有氣到要翻桌程度，因為想翻桌前我就會心想，那翻完要怎麼辦？至少在片場做這些會有人善後。」還刻意瞪大眼：「而且當我瞳孔開始放大（指不開心），我的同事們就會抓住，自然也會避開。」

大陸巡演即將展開，台灣是否還有機會再返場？Jolin驚訝回應，「還唱啊！但…我不排斥，如果還有機會的話，或許乾脆來個『莉莉絲』返場吧」。她也坦言，新專輯目前就像佛地魔般進度緩慢，「但上次記者會結束後我就開始召集這件事，總之先玩一下電玩，搞不好玩玩就生出來了，但好啦，我真的有在加緊腳步。」

她這次擔任台港澳「暗黑破壞神IV」官方代言人，也透過三段故事詮釋包括恐懼、憎恨及毀滅等三大罪惡，完全貼近歌曲「惡之必要」的黑暗面。Jolin說：「我非常喜歡『莉莉絲』這個角色，很像我在演唱會的第一套『惡之女造型』，我本身也很喜歡這種黑暗力量，似乎代表著某種脆弱。」更還放話考慮下次直接把電玩場景置入演唱會舞台。

攝影 蔡依林

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