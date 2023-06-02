蘇慧倫「誰是被害者」扮法醫 學驗屍狂作噩夢

劉俊謙(右起)、許瑋甯、藤岡靛、蘇慧倫、王識賢、張再興演出「誰是被害者2」。（圖：Netflix提供

由張孝全、許瑋甯 主演，Netflix懸疑推理影集「誰是被害者」第二季如火如荼拍攝中，日前劇組開放媒體探班，除了許瑋甯等原班人馬強勢回歸，集結海內外重量級卡司蘇慧倫、藤岡靛、劉俊謙首度亮相；十年沒演戲的蘇慧倫吐露劇中扮演法醫的心情，表示拍攝前曾與專業法醫學 習「驗屍」手法，沒想到對方扔來一堆命案屍體照，嚇得她回家就作噩夢。

暌違十多年重拾演員身份，蘇慧倫在「誰是被害者2」扮演一名法醫，事前她透過向真實法醫學習驗屍手法、請教從事這職業的內在心情，希望由內而外透徹了解角色特性，雖然久未演戲，但在準備功課與投入角色，蘇慧倫半點不含糊，還分享讓自己壯膽的小祕訣，由於之前被屍體照嚇到作噩夢，因此碰到「驗屍」場面，她便會在開機前一直盯著經過特殊化妝的「被害者」，直到不感覺害怕為止，「這樣才能入戲，謹慎地驗屍，結果有一場拍完回家，還是作了噩夢」。

同樣距離上一部台劇已是十年前的日籍男星藤岡靛，劇中扮演檢察官 的他，不僅全中文演出，台詞還有大量法律用語，令他一個頭兩個大，笑稱其實一開始接到戲約時，以為角色是擁有日本背景的檢察官，沒想到答應演出後，才知是「誤會一場」。

「誰是被害者」第一季中，許瑋甯扮演的嗜血社會線記者形象深植人心，而在新一季中，角色在辭去記者轉職成基金會的公關發言人，被問兩季角色落差，許瑋甯形容：「變成『佛系嗜血』，用另一種方式保護她在乎的人事物」，提到上一次她為符合社會線記者模樣，幾乎菸不離手，被問這一季「戒菸了嗎」，她笑：「正在戒」。