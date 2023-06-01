林心如「光開門就很忙」搶灘 實境秀飽和了嗎？

林心如(右起)新節目首支預告曝光，和陳昊森、陳意涵、郭雪芙，相聚一起經營民宿吐心聲。（圖：TVBS提供）

綜藝實境秀節目當道，林心如 繼露營節目後，再推寵物友善民宿 「光開門就很忙了」投入戰局，端出令人炫目的華麗卡司；攤開檯面，謝金燕、AKIRA、羅志祥 、陶晶瑩各戰線持續開打，令人意外的是，去年和林心如同時錄露營實境秀的羅志祥節目「從零開始」至今未推，據悉，製作人拍完就去當兵，後期無法完成，目前呈現停擺。

李佳穎(左起)、李玖哲、寶兒、羅志祥(小豬)、洛克及鼓鼓的實境節目傳難產？（圖：君鴻整合行銷提供）

實境秀眾多，目前收視率維持冠軍的仍是庹宗康帶出實境風潮的「嗨！營業中」，緊追在後的是「神秘五金行」，除了有「國民姐夫」AKIRA加持，加上這是他在台灣第一個節目，五金行修理水電的主題特別，和「嗨！營業中」跑出的收視數字，自開播以來4歲以上不重複收看人數都超過230萬人。而這兩個節目，背後都有強大OTT加持，一個是Neflix，一個是Disney+。

AKIRA(左起)、温昇豪、蔡昌憲、王陽明、王彩樺和禾浩辰的「神秘五金行」走出自己風格。（圖：衛視原創提供）

謝金燕的「星之沙龍」、林心如的「光露營就很忙了」、李李仁的「社長之路」、陶晶螢「哈囉！毛小孩」都在伯仲之間，「花甲少年趣旅行」也有不錯成績。林心如忙完「光露營就很忙」後，趁暑假推出經營寵物友善民宿「光開門就很忙了」，由林心如擔任民宿店長，美學總監楊謹華、活動部長陳意涵、點心擔當郭雪芙、餐飲總監周興哲，端出令人炫目的華麗卡司。

這波製造出的實境秀節目，數一數已超過15個，而且還正不斷推出，值得注意的是，如果沒玩出特色，一樣制式化內容，觀眾看久了，其實也會造成觀賞疲乏，還在計畫推實境秀的製作單位，不可不慎。