林心如「光開門就很忙」搶灘 實境秀飽和了嗎？
綜藝實境秀節目當道，林心如繼露營節目後，再推寵物友善民宿「光開門就很忙了」投入戰局，端出令人炫目的華麗卡司；攤開檯面，謝金燕、AKIRA、羅志祥、陶晶瑩各戰線持續開打，令人意外的是，去年和林心如同時錄露營實境秀的羅志祥節目「從零開始」至今未推，據悉，製作人拍完就去當兵，後期無法完成，目前呈現停擺。
實境秀眾多，目前收視率維持冠軍的仍是庹宗康帶出實境風潮的「嗨！營業中」，緊追在後的是「神秘五金行」，除了有「國民姐夫」AKIRA加持，加上這是他在台灣第一個節目，五金行修理水電的主題特別，和「嗨！營業中」跑出的收視數字，自開播以來4歲以上不重複收看人數都超過230萬人。而這兩個節目，背後都有強大OTT加持，一個是Neflix，一個是Disney+。
謝金燕的「星之沙龍」、林心如的「光露營就很忙了」、李李仁的「社長之路」、陶晶螢「哈囉！毛小孩」都在伯仲之間，「花甲少年趣旅行」也有不錯成績。林心如忙完「光露營就很忙」後，趁暑假推出經營寵物友善民宿「光開門就很忙了」，由林心如擔任民宿店長，美學總監楊謹華、活動部長陳意涵、點心擔當郭雪芙、餐飲總監周興哲，端出令人炫目的華麗卡司。
這波製造出的實境秀節目，數一數已超過15個，而且還正不斷推出，值得注意的是，如果沒玩出特色，一樣制式化內容，觀眾看久了，其實也會造成觀賞疲乏，還在計畫推實境秀的製作單位，不可不慎。
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