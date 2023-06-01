穿「真空西裝」 46歲言承旭奪年度魅力獎

言承旭身穿「真空西裝」胸肌若隱若現。（取材自微博）

46歲的言承旭演出陸劇「夏花」後，大叔魅力翻紅，日前在大陸出席時尚雜誌活動，身穿一襲黑色西裝，沒有穿內搭、胸肌若隱若現，「真空西裝」散發成熟男人魅力，讓粉絲再度淪陷；此外，言承旭在活動上獲得「年度魅力ICON」獎項，粉絲讚：「當之無愧！」

言承旭46歲狀態近來頻受討論，之前就有網友分享，拍婚紗時巧遇在同處工作的言承旭，顏值、身材都仍是男神等級，不僅是和近期電視劇中的狀態一樣好，甚至跟20年前剛出道時也沒有太大差別，這位「準新娘」甚至「看到恍神」，直呼根本聽不見攝影 師跟自己講了什麼。

言承旭在「夏花」中搭檔年僅25歲的徐若晗，上演「叔姪戀」，舉手投足都讓女性粉絲「欲火焚身」，相當性感。其中一場他手伸向後背、抓起「背心」後脫掉上衣的戲碼，鏡頭還特別特寫他的肌肉 線條，而這場戲讓言承旭重脫了17次衣服，到最後汗流浹背。

近幾年都在大陸發展，言承旭已有13年沒有演出台劇 ，之前有消息稱，他可能會回歸、搭檔台劇女神林依晨，製作人為林依晨經紀人周美豫，她坦言有與言承旭接觸，但一切尚未定案。言承旭與林依晨2009年一度要合作偶像劇「華麗的挑戰」，但最終破局，是否能再次牽起緣分皆受到粉絲關注。