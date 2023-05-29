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罕見露出額頭 41歲張棟樑變這樣

記者林士傑／即時報導
張棟樑穿著絲綢襯衫、露出額頭，演繹瀟灑不羈風格。圖／HEADLINE音樂提供
張棟樑穿著絲綢襯衫、露出額頭，演繹瀟灑不羈風格。圖／HEADLINE音樂提供

41歲的張棟樑推出新單曲「無傷大雅」，視覺令人耳目一新，不只露出額頭，穿上絲綢襯衫搭配深邃眼神充滿魅力，歌曲也藏有人生哲學，他表示：「有時候放下無謂執著、放過自己，保持無傷大雅的態度面對任何事，並轉念當成人生的挑戰，或許會更海闊天空！」

勇於嘗試的他配合導演指示，在繩索堆中演繹糾纏掙脫的內心戲，全程靠著想像力跟繩索「互動」，像是不斷透過手的肢體語言代替台詞呈現掙扎心境，讓導演大讚：「棟樑的手很有戲兒！」

看完錄影畫面之後，他則笑說：「如果不說劇情，我自己覺得有點像在打太極！因為真的要靠想像力投入感情去演繹，感覺像是一人演獨角無台詞的戲，真的是一大挑戰！」

此外，「無傷大雅」MV還加入雙人現代舞，展現愛情中相互拉扯的情愫，張棟樑在旁擔任說書人角色，對於老師們的舞技佩服到五體投地，未來是否有機會挑戰唱跳？他說：「雖然唱跳對於我來說不是一個選擇，但卻激發我希望在未來的舞台演出及呈現能更自在大膽一點，期許自己適當地勇於嘗試適合的表演，才能讓歌迷朋友感覺到自己發自於內心的喜悅。」

近來他參與真人秀節目「十七號音樂倉庫」，化身為Live House老闆展現經營方面的才華，並跟樂隊合作演繹不同的舞台表演風格，他坦言要在360度全程無死角的實境拍攝是一大挑戰，希望藉由這次經驗延伸到即將發行的全新EP作品。

張棟樑推出全新單曲「無傷大雅」。圖／HEADLINE音樂提供
張棟樑推出全新單曲「無傷大雅」。圖／HEADLINE音樂提供
張棟樑靠著想像力跟繩索「互動」。圖／HEADLINE音樂提供
張棟樑靠著想像力跟繩索「互動」。圖／HEADLINE音樂提供
張棟樑(前)推出全新單曲「無傷大雅」。圖／HEADLINE音樂提供
張棟樑(前)推出全新單曲「無傷大雅」。圖／HEADLINE音樂提供

導演 現代舞

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