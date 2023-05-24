我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

禁買房買地 佛州華人控告德桑提斯：違憲、歧視

NBA／泰托姆飆34分 綠衫軍阻止熱火關門

張艾嘉新片曖昧小28歲彭于晏：可惜沒有演親熱戲

記者黃保慧／即時報導
張艾嘉在「熱帶往事」中扮演一位老公突然離奇失蹤的家庭主婦梁媽。(圖:華映提供)
張艾嘉在「熱帶往事」中扮演一位老公突然離奇失蹤的家庭主婦梁媽。(圖:華映提供)

彭于晏、金馬影后張艾嘉及實力派演員王硯輝合作演出電影「熱帶往事」。張艾嘉在電影中飾演老公突然失蹤的家庭主婦，也成殺人嫌犯彭于晏接近的目標，兩人保持距離的互動，張艾嘉透露和小28歲的彭于晏演出很有默契，更笑說：「可惜沒有演親熱戲！」

去年以「燈火闌珊」再度金馬封后的張艾嘉，一向樂於和新導演合作，接拍各種不同類型的作品，她也接拍了大陸新生代導演導演溫仕培執導的作品「熱帶往事」，她看了劇本後讚美有趣，「有點曖昩，有點奇怪，有點好奇，所以我覺得特別有趣。」導演溫仕培表示和編劇在寫劇本創作時，代入想像的人物就是張艾嘉，所以得知張艾嘉同意演出時，讓他驚呼：「這真是太夢幻的演員組合了！」她也觀察了導演溫仕培，覺得導演是一個有哲理的孩子，「他很在意一些小細節，這是我們很喜歡他的一點。」

張艾嘉在「熱帶往事」中扮演一位老公突然離奇失蹤的家庭主婦梁媽，片中的梁媽雖然已步入中年，但是仍充滿了女性魅力，風韻猶存，張艾嘉詮釋起來優雅自然又細膩，幾個細微的小動作和眼神更讓角色活靈活現，也突顯出角色的孤單和無助，張艾嘉說：「梁媽和我很不一樣，她很孤獨，但她內心還有一股燥熱的心態，我很少接觸到這樣的角色。」

張艾嘉在電影中和彭于晏有多場對手戲，彭于晏扮演的冷氣工人以修冷氣之便進到她的家中，雖然兩人保持距離的互動演出，卻帶著一絲曖昧的浪漫氛圍，也讓劇情更加鋒迴路轉。彭于晏回憶說：「能和張姐這樣殿堂級的影后一起演出，她會讓我的工作變得非常輕鬆。」

張艾嘉也曾透露自己很喜歡和彭于晏合作，她說：「我一向不喜歡太漂亮的男生，但我很喜歡和彭于晏演戲，覺得我們很有默契。」她表示梁媽和冷氣工人之間互動的劇情其實並不曖昧，但觀眾看畫面時還是感受到一種曖昧感，她說：「我們年紀差很多，可是『熱帶往事』的造型和導演導戲的方式，會讓觀眾產生很多曖昩的想法。」她更笑說：「好可惜就是沒有演到親熱的戲。」彭于晏也因這部電影和張艾嘉建立了好交情，甚至和她的兒子都成了好朋友。

張艾嘉透露和彭于晏演出很有默契。(圖:華映提供)
張艾嘉透露和彭于晏演出很有默契。(圖:華映提供)
張艾嘉透露和彭于晏演出很有默契。(圖:華映提供)
張艾嘉透露和彭于晏演出很有默契。(圖:華映提供)
張艾嘉在「熱帶往事」中扮演一位老公突然離奇失蹤的家庭主婦梁媽。(圖:華映提供)
張艾嘉在「熱帶往事」中扮演一位老公突然離奇失蹤的家庭主婦梁媽。(圖:華映提供)

張艾嘉 導演 電影

上一則

朝聖南韓女團 Angelababy挨轟舔韓 新劇遭撤

延伸閱讀

亞裔在好萊塢影視中代表性 指數級成長

亞裔在好萊塢影視中代表性 指數級成長
彭于晏暴瘦16公斤詮釋殺人嫌犯 自備忌口餐盒

彭于晏暴瘦16公斤詮釋殺人嫌犯 自備忌口餐盒
彭于晏遛狗撿屎生活曝光 鄰居揭男神暖心日常

彭于晏遛狗撿屎生活曝光 鄰居揭男神暖心日常
張艾嘉攜手新班底開餐廳 打造台版「尹食堂」？

張艾嘉攜手新班底開餐廳 打造台版「尹食堂」？

熱門新聞

劉亦菲完美駕馭「死亡芭比粉」長禮服。（取材自微博）

劉亦菲完美駕馭死亡芭比粉 多肉身材如希臘女神

2023-05-18 02:28
范冰冰「仙女裝」露出半球。(取材自微博)

范冰冰仙女裝露半球 頭飾被笑戴柚子皮

2023-05-19 09:00
張柏芝疑似意外曝光3子Marcus長相。圖／摘自IG

張柏芝3子正臉曝光 顏值超高引爆討論

2023-05-17 13:03
范冰冰的造型相當性感。（取材自微博）

范冰冰被封殺5年…破尺度性感現身坎城慘挨酸 霸氣回這句

2023-05-20 18:33
吳謹言終於再度進入劇組，據悉這次演的是親人復仇的角色。(取材自微博)

等了27個月終於有新戲 吳謹言搭鮮肉再演復仇者

2023-05-21 21:33
徐靜蕾（左）和黃立行戀愛13年，曾被爆密婚和懷孕。（取材自微博）

才女明星徐靜蕾被爆在美國有一女 「孩子的爸就那位」

2023-05-18 21:23

超人氣

更多 >
這七種物品 旅遊專家一定放在隨身行李內

這七種物品 旅遊專家一定放在隨身行李內
難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員

難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員
姐弟戀還是忘年戀？ 44歲劉濤和32歲劉宇寧

姐弟戀還是忘年戀？ 44歲劉濤和32歲劉宇寧
亞馬遜退出中國市場 中文官網7月17日起停運

亞馬遜退出中國市場 中文官網7月17日起停運
多吃六種食物 降低關節炎風險

多吃六種食物 降低關節炎風險