張艾嘉新片曖昧小28歲彭于晏：可惜沒有演親熱戲

張艾嘉在「熱帶往事」中扮演一位老公突然離奇失蹤的家庭主婦梁媽。(圖:華映提供)

彭于晏、金馬影后張艾嘉 及實力派演員王硯輝合作演出電影 「熱帶往事」。張艾嘉在電影中飾演老公突然失蹤的家庭主婦，也成殺人嫌犯彭于晏接近的目標，兩人保持距離的互動，張艾嘉透露和小28歲的彭于晏演出很有默契，更笑說：「可惜沒有演親熱戲！」

去年以「燈火闌珊」再度金馬封后的張艾嘉，一向樂於和新導演 合作，接拍各種不同類型的作品，她也接拍了大陸新生代導演導演溫仕培執導的作品「熱帶往事」，她看了劇本後讚美有趣，「有點曖昩，有點奇怪，有點好奇，所以我覺得特別有趣。」導演溫仕培表示和編劇在寫劇本創作時，代入想像的人物就是張艾嘉，所以得知張艾嘉同意演出時，讓他驚呼：「這真是太夢幻的演員組合了！」她也觀察了導演溫仕培，覺得導演是一個有哲理的孩子，「他很在意一些小細節，這是我們很喜歡他的一點。」

張艾嘉在「熱帶往事」中扮演一位老公突然離奇失蹤的家庭主婦梁媽，片中的梁媽雖然已步入中年，但是仍充滿了女性魅力，風韻猶存，張艾嘉詮釋起來優雅自然又細膩，幾個細微的小動作和眼神更讓角色活靈活現，也突顯出角色的孤單和無助，張艾嘉說：「梁媽和我很不一樣，她很孤獨，但她內心還有一股燥熱的心態，我很少接觸到這樣的角色。」

張艾嘉在電影中和彭于晏有多場對手戲，彭于晏扮演的冷氣工人以修冷氣之便進到她的家中，雖然兩人保持距離的互動演出，卻帶著一絲曖昧的浪漫氛圍，也讓劇情更加鋒迴路轉。彭于晏回憶說：「能和張姐這樣殿堂級的影后一起演出，她會讓我的工作變得非常輕鬆。」