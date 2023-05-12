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李蒨蓉老公送她勞力士 傻傻送修店員當場說：這是膺品

記者葉君遠／即時報導
李蒨蓉說，她現在只戴Applewatch。（取材自臉書）
李蒨蓉說，她現在只戴Applewatch。（取材自臉書）

王思佳的假包疑雲近來引起演藝圈熱議，結果李蒨蓉也坦承，自己曾經有過一支假勞力士綠水鬼，但她並不知情，最後還傻傻送修才被告知是膺品。

她說，大約18年前，她有一支勞力士，印象中錶面是綠色的，應該就是市價炒作貴深深的綠水鬼，「勞力士不是我的style，我很少戴，某天心血來潮拿出來，發現手錶指針沒在動，當下沒多想直接戴錶走進忠孝東路四段的金生儀，該店是歷史悠久高級鐘錶店，我心想應該只需要修一修吧，拿給鐘錶師傅一看，才短短幾秒鐘，對方就叫她李小姐…。」

她原本還驚訝對方認出她是誰，「這很重要嗎？很重要！因為因為接下來師傅『這是膺品』，那時我沒聽懂，我還問：『什麼品？』對方解釋這是仿冒品

他們不負責、也不會修理，當時糗爆了！有夠丟臉的！我的臉就跟手錶一樣綠！我默默把手錶戴回去，等老公回家，心平氣和跟老公說：我生日你買給我的勞力士是A貨。」

她老公驚呼：「怎麼可能！？難道被騙了？」，因為他也買了一支！我們是情人對錶，購自香港鐘錶，後來老公還麻煩香港友人協助退貨，這個故事我要講的重點是什麼？18年過去，我一直傻傻的以為老公被騙了，不！#是我被老公騙了，今天我提起這段往事，老公竟然說當年他就知道了！在香港鐘錶街那麼便宜的價錢，鐵定是A貨！臭男人！明明知道是假貨還送我，真過分」

香港

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