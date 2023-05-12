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型男主廚始祖陳鴻自曝 曾想在檳城置產 幸遭馮寶寶勸阻

記者楊起鳳／綜合報導
馮寶寶(左)離台前特別和陳鴻見面。（圖：陳鴻提供）
馮寶寶(左)離台前特別和陳鴻見面。（圖：陳鴻提供）

香港資深女星馮寶寶旋風抵台，出席製作人宗華告別式，離台前特別約了台灣型男主廚始祖陳鴻見面，其實兩人有私交，馮寶寶甚至救過他一命。

提到兩人認識經過，陳鴻說，當年到馬來西亞檳城發展認識了馮寶寶，而馮寶寶的老公是拿督，對他很好。那時候他曾想在檳城置產發展，馮寶寶阻止他，認為當地房地產還沒成熟，勸他不要隨意投資，事後證明馮寶寶的說法正確，因為當時他看上的房地產到現在都沒漲。

陳鴻說他私下就是馮寶寶的粉絲，從「楊門女將」認識她，後來又看她的「楊貴妃」等劇，他稱讚馮寶寶至今仍保持巨星風範，兩人這次見面本想大家合照，但馮寶寶堅持脫了高跟鞋後絕不拍照入鏡，陳鴻說：「我從她身上看到她的堅持，尤其有人勸她不需要專程旋風來台，但她堅持來台送已經29年沒見過的宗華大哥，證明馮寶寶很惜情、念舊的人，是圈內很難看到的情義典範。」

陳鴻說，馮寶寶還要他在工作上該堅持的還是要堅持，「在她那個年代能夠在戲劇中打造自己，你要在一個時代定位到品牌魅力，否則就變成通告咖」，從馮寶寶身上看到打造個人品牌很重要。

房地產 投資 香港

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