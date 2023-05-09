「油麻菜籽」母子重逢 顏正國曝童年不識字靠死背

陳秋燕（右）與顏正國為了「油麻菜籽」再度聚首。(圖：海鵬提供)

曾經在台灣叫好叫座又榮獲金馬獎肯定的經典名片「油麻菜籽」，即將再度回到全台各地戲院，片中扮演母子的陳秋燕、顏正國，多於當時的合作情形記憶猶新，陳秋燕脫口而出顏正國其實小時候沒辦法讀劇本、不太識字，都是爸媽念給他聽再死背下來，顏正國也承認：「後來拍侯導（侯孝賢）的戲也沒看劇本，就死背，造成我不敢接八點檔，那台詞都是整頁的耶。」

顏正國小時候是搶手童星，戲一部接一部，沒啥時間上學，因此不太識字，他的媽媽也曾在「悲情城市」等片客串，陳秋燕回憶道：「他很皮但也特別孝順，每次劇組發便當時，都會第一個跑去幫媽媽拿。他很好面子，不敢說不識字。」

顏正國表示是在27歲、人生在最低潮才決定改變，「要學我最不喜歡的事情，就是讀書和寫字，藉由練書法 來識字，再去慢慢了解每個字的意涵。」他現在不會要求小朋友很會讀書，只希望他們懂倫理、道德，再去發掘自己的興趣，學一技之長。

陳秋燕也是很小就進入演藝圈，曾是台語片紅牌童星，早年台灣家庭比較重男輕女，她也碰到父親把家中事業交給哥哥經營，卻因此失利，一整家的經濟壓力就都在她身上，本想升學 的她不得已在北一女初中部畢業後就回歸影壇，為了扛起家計而賺錢，卻也因此年紀輕輕就有洗練的演技，「油麻菜籽」讓她得到金馬獎最佳女配角，也是她的電影 代表作。