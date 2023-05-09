我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／湖人險勝聽牌 奇兵華克第4節狂砍15分、浪花兄弟失準

與張庭同涉案 陶虹、徐崢被傳1.2億資產遭美凍結 他發聲了

「油麻菜籽」母子重逢 顏正國曝童年不識字靠死背

記者蘇詠智／綜合報導
陳秋燕（右）與顏正國為了「油麻菜籽」再度聚首。(圖：海鵬提供)
陳秋燕（右）與顏正國為了「油麻菜籽」再度聚首。(圖：海鵬提供)

曾經在台灣叫好叫座又榮獲金馬獎肯定的經典名片「油麻菜籽」，即將再度回到全台各地戲院，片中扮演母子的陳秋燕、顏正國，多於當時的合作情形記憶猶新，陳秋燕脫口而出顏正國其實小時候沒辦法讀劇本、不太識字，都是爸媽念給他聽再死背下來，顏正國也承認：「後來拍侯導（侯孝賢）的戲也沒看劇本，就死背，造成我不敢接八點檔，那台詞都是整頁的耶。」

顏正國小時候是搶手童星，戲一部接一部，沒啥時間上學，因此不太識字，他的媽媽也曾在「悲情城市」等片客串，陳秋燕回憶道：「他很皮但也特別孝順，每次劇組發便當時，都會第一個跑去幫媽媽拿。他很好面子，不敢說不識字。」

顏正國表示是在27歲、人生在最低潮才決定改變，「要學我最不喜歡的事情，就是讀書和寫字，藉由練書法來識字，再去慢慢了解每個字的意涵。」他現在不會要求小朋友很會讀書，只希望他們懂倫理、道德，再去發掘自己的興趣，學一技之長。

陳秋燕也是很小就進入演藝圈，曾是台語片紅牌童星，早年台灣家庭比較重男輕女，她也碰到父親把家中事業交給哥哥經營，卻因此失利，一整家的經濟壓力就都在她身上，本想升學的她不得已在北一女初中部畢業後就回歸影壇，為了扛起家計而賺錢，卻也因此年紀輕輕就有洗練的演技，「油麻菜籽」讓她得到金馬獎最佳女配角，也是她的電影代表作。

最近陳秋燕才去歐洲看女兒，一家人玩遍英倫、希臘，都是女兒安排，她就放鬆心情遊覽，女兒再陪她一起返台看「油麻菜籽」，感到格外有意義。

陳秋燕（右）與顏正國在「油麻菜籽」演母子。(圖：海鵬提供)
陳秋燕（右）與顏正國在「油麻菜籽」演母子。(圖：海鵬提供)

升學 電影 書法

上一則

放閃大讚林志玲 AKIRA期待跟母親妻子過節

下一則

尹恩惠曬減重菜單 他照吃10天瘦7公斤

延伸閱讀

名導萬瑪才旦疑「高原肺氣腫」猝逝 丁真悼念：藏族永遠的驕傲

名導萬瑪才旦疑「高原肺氣腫」猝逝 丁真悼念：藏族永遠的驕傲
「撞死了一隻羊」藏族知名導演萬瑪才旦逝世 享年53歲

「撞死了一隻羊」藏族知名導演萬瑪才旦逝世 享年53歲
童星長成帥哥 自爆因「拒金獎導演拍裸照」錯過漫威角色

童星長成帥哥 自爆因「拒金獎導演拍裸照」錯過漫威角色
真相大白…湯姆克魯斯比昔日童星更凍齡合照 竟是假的

真相大白…湯姆克魯斯比昔日童星更凍齡合照 竟是假的

熱門新聞

宋慧喬20年前的得獎畫面(左)與如今獲百想視后的得獎畫面。(截自影片)

宋慧喬20年前得獎畫面與現在相比 網友：這點變了

2023-04-30 12:42
張柏芝的冰箱飲食曝光。圖／摘自抖音

42歲張柏芝突公開冰箱食物 美貌凍齡24年原因也曝光

2023-05-06 09:53
唐嫣(左)和文章出席同學會，文章的憔悴模樣看起來令人同情。（取材自微博）

趁妻子懷孕出軌 文章演藝事業全毀「憔悴現況曝光」

2023-05-05 22:48
朴恩斌以「非常律師禹英禑」拿下第59屆百想藝術大賞電視部門大賞。（截自YouTube）

拿大賞哭哭啼啼、不停鞠躬 評論家批朴恩斌「不像話」

2023-05-03 19:30
艾莉岡薩維斯正式的婚紗並不至於太短小。圖／摘自IG

名模出嫁竟穿「內衣」當婚紗 網友砲轟 她這樣回嗆

2023-05-05 14:16
韓菲赴日本拍MV。圖／駿馬客工作室提供

打趴歐陽娜娜 台灣最美星二代是她

2023-05-04 09:47

超人氣

更多 >
氣炸鍋好用 但注意兩健康風險

氣炸鍋好用 但注意兩健康風險
你搭機脫鞋嗎？空姐說別這樣做 理由超噁心

你搭機脫鞋嗎？空姐說別這樣做 理由超噁心
杜克大學中國博士後涉兒童色情 保釋金800萬可判110年

杜克大學中國博士後涉兒童色情 保釋金800萬可判110年
德州商場槍案 韓裔1家4口3死 剩6歲童獨活

德州商場槍案 韓裔1家4口3死 剩6歲童獨活
性愛激戰片外流被退伍 台灣前女軍官進軍成人平台

性愛激戰片外流被退伍 台灣前女軍官進軍成人平台