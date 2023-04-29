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潘迎紫「浴火鳳凰」神獸嗶啵 催生者竟是田中千繪爸

記者林怡秀／即時報導
「嗶啵」為32年前潘迎紫主演《浴火鳳凰》裡的神獸。（翻攝自Youtube）
「嗶啵」為32年前潘迎紫主演《浴火鳳凰》裡的神獸。（翻攝自Youtube）

元宇宙版魷魚遊戲「BIBO願望合夥人」引用32年前潘迎紫主演的經典連續劇「浴火鳳凰」裡，紅遍全台大街小巷的神獸嗶啵，打造價值300萬台幣（9.7萬美元）的NFT，並邀請陶晶瑩、陳零九、王子邱勝翊、任容萱擔任明星觀察員。節目播出後，與時俱進的嗶啵掀起了一股回憶殺，就連當初製作「浴火鳳凰」的製作人郭建宏日前也與嗶啵的催生者田中東尼見面，兩人30多年後於台北再次聚首，特別的是，田中東尼竟是藝人田中千繪的父親，女兒還在飯局中擔任翻譯，讓爸爸能與老友敘舊。

影片來源：YouTube

郭建宏在個人臉書分享敘舊時光，他說：「1990 年，連續劇『浴火鳳凰』在中視上檔當年遠赴日本打造劇中的神獸嘟嘟（嗶啵）造型和特殊化妝在當年皆是創舉，引發萬人空巷的收視奇蹟。」這次碰面，他還特別送上嗶啵的玩偶，和兒子特別加工的包裝給田中東尼，希望大家都能一直身體健康。當時郭建宏看到嗶啵時，還嚇一大跳，心想怎麼會有那麼醜的人獸，觀眾怎麼會喜歡，但自己還是尊重專業，意外讓嗶啵紅到全球。

製作單位表示，節目在籌備時，曾進行田野調查，意外發現當年幾乎台灣人手一隻的嗶啵玩偶，美國的雜貨店現在還有販售，堪稱台灣傳說文化紅到全球的先驅。製作單位透露：「郭董（郭建宏）去年寫了一封洋洋灑灑的信件，給田中東尼，讓對方相當感動，承諾疫情結束後要來與老朋友相聚。」郭建宏也在飯局間透露，與田中東尼第一次的合作是潘迎紫主演的「貂蟬」，當時替劇中寇世勳演出的董卓利用特殊化妝做了一個假的大肚子，沒想到假肚子十分擬真，因此在「浴火鳳凰」時便力邀對方二次合作。

嗶啵時隔32年與時俱進到元宇宙成為BIBO，製作單位在找尋設計師也費盡心力。（B...
嗶啵時隔32年與時俱進到元宇宙成為BIBO，製作單位在找尋設計師也費盡心力。（BIBO願望合夥人提供）
田中東尼（右）和郭建宏多年後開心相聚。（BIBO願望合夥人提供）
田中東尼（右）和郭建宏多年後開心相聚。（BIBO願望合夥人提供）

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