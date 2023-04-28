工作滿檔 許瑋甯、邱澤夢幻婚禮在明秋

許瑋甯透露婚禮最快明年秋天才會舉行。（記者王聰賢／攝影）

邱澤 與許瑋甯 結婚一年半，近來放閃愈來愈大方，之前邱澤出席活動表示婚禮「一定會辦」，只是要看雙方工作安排；許瑋甯日前出席咖啡 機品牌活動，也首度分享「夢想中的婚禮」，透露最快可能要到明年秋天才能舉行。

邱澤表示婚禮一定會辦，只是要看雙方工作安排。（本報資料照片）

許瑋甯近來工作滿檔、戲約不斷，苦笑說一直都有跟邱澤聊到婚禮話題，但兩人講一講最終都還是決定要先以工作為重。她一直要到今年下半年才有休息一、兩個月的空檔，因此今年絕對來不及舉辦，若是明年春天，也要現在就開始籌備，因此也來不及，又覺得夏天太熱，因此得出明年秋天這個時間點。

至於形式？許瑋甯笑說：「腦海中都會有百百種想法，但最後可能還是會選最好實行、最方便的方式，畢竟家裡都還有老人家，不方便拉到太遠的地方。」會不會還沒舉辦婚禮，就先懷孕添家中新成員？她笑說：「不知道，順其自然。」

許瑋甯說，喝咖啡時喜歡「靜靜的」，之前邱澤也曾被問到，夫妻兩人在家是否都很安靜？許瑋甯笑說：「我們確實都是比較慢熟、講話比較口拙的人，但是只要剛好碰在一起，就會有講不完的話，可以（從晚上）講到早上，才發覺好像該休息了。」一番話曝光甜蜜婚姻生活。