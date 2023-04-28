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「華燈初上」鳳小岳7歲兒子曝光 帥樣一個模子刻出來

記者梅衍儂／即時報導
鳳小岳（左）新歌MV讓帥兒入鏡。(圖:環球音樂提供)
鳳小岳（左）新歌MV讓帥兒入鏡。(圖:環球音樂提供)

台灣男星鳳小岳去年以「華燈初上」翻紅，近日推出新歌「風車」MV讓7歲帥兒「小木耳」入鏡，父子首度同框拍MV，成為又帥又萌的超級彩蛋，小木耳英俊外表更是和鳳小岳像是一個模子刻出來的。

鳳小岳以台語歌作為敲開樂壇大門的契機，盼回歸自己在台灣長大的草根性，MV腳本由鳳小岳與導演江民仕共同發想，拍攝場景回到鳳小岳從小最常「混」的士林區拍攝，重現青春期狀態，導演江民仕建議MV要有一個小孩子入鏡，象徵小時候對自己未來的想像力與憧憬，卻在選角方面卡關，他靈機一動問鳳小岳：「那你小孩能不能來拍？」鳳小岳也突破盲點笑說：「對耶！好像我的小孩也可以來拍。」他回家詢問小木耳的意願，兒子只問：「所以YouTube上也會看得到嗎？」一聽可以就一口答應了。

來源:YouTube

父子首度合作拍MV，鳳小岳耐心在一旁幫兒子導戲，由於現場有不少兒子熟悉的面孔，因此害羞的小木耳也顯得相當自在與放鬆，「就是一個出來玩的概念。」對於兒子的表現，鳳小岳也自豪說：「滿意啊！當然滿意呀！」只是從傍晚才開始拍攝，小木耳現場靦腆表示：「很好玩，但真的太累了，以後不拍了。」但隔天一睡飽，又忍不住跟媽媽說：「下次改白天拍就可以，很好玩！」還一直問何時可以在YouTube上看到，想讓同學看看。

新歌「風車」MV拍攝場景回到鳳小岳成長時期熟悉的士林區拍攝，他談到國高中時期，放學都會和朋友約在這走跳，「約起來也沒有要做什麼，但是一群人聚在一起的時候，你就會特別覺得自己有存在感。」他主動提出要在MV中自剃平頭，談到為何有這樣的想法，他說：「我現在要開始發片了，我要開始唱歌了，我覺得好像是一個重新開始的狀態，然後可以把一些過去給放下，所以我覺得剃頭髮這件事情，可以把過去的一些給忘掉，有重新開始的感覺。」也打趣說隔天兒子睡醒，摸著他的平頭羨慕說：「摸起來很舒服，你這樣很涼吼。」

鳳小岳在新歌MV中自剃平頭。(圖:環球音樂提供)
鳳小岳在新歌MV中自剃平頭。(圖:環球音樂提供)

導演 YouTube

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