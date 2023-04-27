陳寶蓮兒子21歲了 成「帥氣小鮮肉」加入饒舌團體出道

陳寶蓮離世後，兒子邱煌禕如今已長大成人。 (本報資料照片、取材自臉書)

已故女星陳寶蓮當年在上海住處輕生後，留下才剛滿月的兒子，最後由台灣知名經紀人邱瓈寬收養，之後也跟著改姓邱，如今將滿21歲的邱煌禕，加入Y.O MOB饒舌團體，不時在各地演出。

邱煌禕身高有181公分，高中時是強恕高中籃球隊參加過HBL（高中籃球聯賽），之後加入世新大學籃球隊參加UBA（大專籃球聯賽），可說是一位籃球健將，另外他也加入Y.O MOB饒舌團體，該團體陸續發過幾張單曲，也會在一些活動上演出，在他Instagram上雖然PO出的照片不多，除了有時宣傳Y.O MOB的表演活動外，還會分享日常生活，他不僅會打籃球，也喜歡去衝浪，頗有陽光大男孩的氣質。

陳寶蓮出生於上海，父母離婚後12歲時隨母親移民 到香港 ，15歲開始打工當模特兒，17歲參選亞洲小姐進入演藝圈，90年代香港盛行三級片，她拍過「聊齋三集之燈草和尚」、「我來自北京 」、「五月櫻唇」等，另外她也曾在周星馳「國產凌凌漆」片中，演出女殺手一角。